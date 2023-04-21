В Киеве полиция будет останавливать маршрутки с пассажирами во время тревоги — КГГА Сегодня 16:37

Во время воздушной тревоги в Киеве полиция должна останавливать в том числе и частных перевозчиков , чтобы их пассажиры могли пройти в укрытие.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук на брифинге.

Он отметил, что, по информации Департамента транспорта КГГА, 80% остановок в Киеве имеют рядом хотя бы подземные переходы, которые можно использовать для защиты.

Ткачук рассказал, что Департамент транспорта КГГА получил указание о подготовке QR-кодов на остановках, чтобы с телефона можно было считывать информацию о расположении ближайших защитных сооружений.

По его словам, с патрульной полицией Киева был разговор о том, что частные перевозчики не выполняют решение Совета обороны города об остановке транспорта во время воздушной тревоги, чтобы дать людям возможность пройти в укрытия.

«Об этом мы разговаривали с патрульной полицией. Они во время воздушной тревоги должны останавливать в том числе и частных перевозчиков и требовать от них защиты для населения», — сказал директор департамента муниципальной безопасности КГГА.

Он отметил, что в феврале — марте 2022 года, когда вокруг Киева шли активные боевые действия, люди шли в убежища. «Когда закончились активные боевые действия вокруг города, все расслабились, все почему-то решили, что война закончилась, что война на расстоянии 500 км нас не касается и к нам никакая беда прийти не может», — подчеркнул Ткачук. При этом он добавил, что защита людей в первую очередь зависит от них самих. «Я не могу заставить вас использовать защитные сооружения, но мы можем их открыть», — сказал он.

Он подчеркнул, что никаких тренировочных воздушных тревог нет, поэтому ни одно предупреждение о возможной опасности нельзя игнорировать.

Координатор группы общественного мониторинга ОЗОН Иванна Мальчевская в свою очередь сообщила, что в ноябре 2022 года была запущена национальная кампания «Мониторинг укрытий». По ее словам, за это время к участию в этой кампании привлечены 7 городов и 130 волонтеров. Она рассказала, что, в частности, в Киеве проверено 96 укрытий — из них 73% удалось идентифицировать, то есть найти их, и 27% не смогли найти, потому что их либо не было фактически, либо там не было указательных знаков или табличек.

Мальчевская сообщила, что в 48% проверенных укрытий были указательные знаки. Также она добавила, что 48% укрытий во время проверки были открыты или на месте был комендант или ответственное лицо, которое смогло его открыть. По ее словам, только в 20% укрытий есть туалет, в 38% — исправное электроснабжение и только в 30% имеется запас воды или водоснабжение.

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УНІАН По материалам:

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