В Киеве приняли решение о работе транспорта в тревоги — Finance.ua
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В Киеве приняли решение о работе транспорта в тревоги

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Общественный наземный транспорт в Киеве по-прежнему будет останавливаться во время воздушной тревоги. Петиция граждан рассмотрена и отклонена.
Об этом сообщает КГВА.
Как отмечается в сообщении, Совет обороны Киева рассмотрел обращение Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта относительно электронной петиции о «Возобновлении движения наземного транспорта во время воздушных тревог (автобус, трамвай, троллейбус)».
После обсуждений было принято решение продлить запрет на движение общественного транспорта во время воздушных тревог. По-прежнему транспорт будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия, перевозка людей плановыми маршрутами во время тревог запрещена, сообщили в КГВА.
«Такое решение обусловлено мерами безопасности. Поэтому прошу обратить на это внимание и добросовестно соблюдать установленные правила», — сказал начальник КГВА Сергей Попко.

Движение транспорта в Киеве во время тревог

С мая 2022 года в Киеве, в случае объявления тревоги, наземный транспорт города должен довезти пассажиров до ближайшего укрытия для населения, расположенного по маршруту движения.
Водитель транспорта должен производить объявление о ближайшем укрытии. Это может быть подземная станция метро, ​​подземный переход, укрытие в домах и т. д.
Городская патрульная полиция будет контролировать остановки общественного транспорта во время тревог.
По материалам:
РБК-Україна
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