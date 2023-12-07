Как изменился бизнес народных депутатов за период большой войны (инфографика) — Finance.ua
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Как изменился бизнес народных депутатов за период большой войны (инфографика)

Фондовый рынок
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Как изменился бизнес народных депутатов за период большой войны (инфографика)
Как изменился бизнес народных депутатов за период большой войны (инфографика)
Четверть действующих народных депутатов связаны со 100 финансово-промышленными группами, добавленными в систему YouControl. За период 24.02.2022−31.10.2023 гг. в состав 45 групп, связанных с действующими и бывшими народными избранниками 9 созыва, вошло 151 украинское юридическое лицо.
Аналитики R&D центра YouControl проанализировали изменения в структуре финансово-промышленных групп и причины выхода юрлиц из их состава за период полномасштабного вторжения.

Сотня ФПГ на сотню нардепов

Сейчас в украинском парламенте насчитывается 403 народных депутата 9 созыва. Из них 113 человек связаны со 100 финансово-промышленными группами, добавленными в аналитическую систему YouControl.
Депутаты самой многочисленной фракции в парламенте — партии «Слуга народа» входят/относятся к 35 ФПГ. Народные избранники из «Платформы за жизнь и мир» входят в 13 финансово-промышленных групп, из фракции «Батькивщина» — в 12, а из депутатской группы «Партия «За будущее» — 11. Некоторые народные избранники, которые относятся к одной ФПГ, — входят в состав разных фракций и депутатских групп в Верховной Раде.
Инфографика: YouControl
Инфографика: YouControl
Аналитики R&D центра YouControl также проанализировали нардепов, которые лишены или сложили депутатский мандат за период 24.02.2022−31.10.2023 гг. Всего таких оказалось 48 человек, почти половина из них связаны с 22 ФПГ.

Изменения в составе ФПГ и их связь с политиками

В целом изменения коснулись 76 из 122 проанализированных ФПГ за период 24.02.2022−31.10.2023 гг. Более 60% из них, то есть 92 компании, зарегистрированы в период март 2022 — октябрь 2023 года. Четверть из них трудится в сфере недвижимости. Из 151 компании — 53 зарегистрированы в Киеве, что составляет 35%. Более 32%, то есть 49 юрлиц — на Западе Украины: в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях.
С начала полномасштабного вторжения из состава 61 исследуемой ФПГ вышли 248 украинских юридических лиц. Более 49% из них зарегистрированы в столице и Киевской области. Более половины — 132 из 248 компаний вышли из состава ФПГ в 2022 году. Предприятия работают в сфере торговли (47), недвижимости (30), АПК (20), строительстве (20) и т. д.

Новые игроки в составе ФПГ

В пятерку финансово-промышленных групп по количеству добавленных компаний в состав группы за период 24.02.2022−31.10.2023 гг. вошли следующие: Европа, Агропродсервис, Группа Максима Ефимова, Континиум и Группа братьев Дубневичей.
Инфографика: YouControl
Инфографика: YouControl
В пятерку ФПГ по количеству исключенных компаний из состава группы за исследуемый период вошли: Укрпроминвест, Группа Константина Жеваго, Группа семьи Васильковских, Приват, Группа семьи Столар и Группа Нестора Шуфрича.
Инфографика: YouControl
Инфографика: YouControl
«За период полномасштабного вторжения в подавляющем большинстве не произошло радикальных изменений в структуре финансово-промышленных групп, связанных с нынешними народными депутатами. Вместе с тем количество компаний, вышедших из состава ФПГ, в более чем 1,5 раза превышает количество прибавившихся компаний. Четверо народных избранников, являющихся ключевыми лицами 10 ФПГ, в которых наибольшее количество добавленных и исключенных из состава компаний, развелись или находятся в процессе развода», — подытожили в YouControl.
По материалам:
Finance.ua
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