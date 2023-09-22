Детям украинских беженцев в Словакии предоставляют ваучеры на покупку ноутбуков и планшетов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Детям украинских беженцев в Словакии предоставляют ваучеры на покупку ноутбуков и планшетов

Личные финансы
56
Детям украинских беженцев в Словакии предоставляют ваучеры на покупку ноутбуков и планшетов
Детям украинских беженцев в Словакии предоставляют ваучеры на покупку ноутбуков и планшетов
Дети украинских беженцев, нашедших убежище от войны в Словакии, в рамках проекта «Украинский ученик» (Ukrajinský žak) могут получить ваучер в размере 350 евро на покупку ноутбука или планшета.
Об этом пишет uamedia.eu.
Проект был запущен 11 августа, и изначально он был рассчитан только на детей, зачисленных в словацкие школы. За первый месяц работы для участия в нем зарегистрировались более 5 тысяч школьников. Начиная с середины сентября, организаторы упростили требования для получения ваучеров. Теперь его могут получить все украинские дети от 6 до 18 лет, имеющие статус беженца (odídenec).

Как принять участие

Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на сайте Ukrajinský žiak.
  • Если ребенок уже ходит в словацкую школу, то заявителю достаточно заполнить регистрационную форму.
  • Если нет, то при регистрации нужно выбрать вариант «Не учащийся словацкой школы» и поставить галочки во всех полях. Таким образом заявитель подтверждает, что он заинтересован в школьном обучении своего ребенка в Словакии.
При этом ребенок будет обязан сдать тесты на знание словацкого языка и проверить навыки в области информационных технологий с помощью IT Fitness Test.
Читайте также
Тесты могут быть сданы сразу после регистрации и не позднее 10 октября. Проверку знания словацкого языка должны пройти дети от 6 до 18 лет, украиноязычную версию IT Fitness Test — от 15 до 18 лет.
Результаты тестов не повлияют на участие в проекте, а будут лишь указывать на уровни знаний и владения навыками. После проверки данных заявитель получит цифровой ваучер на 350 евро, который можно использовать при покупке нового планшета или ноутбука. Сделать это можно в любом магазине цифровой техники, участвующем в проекте «Украинский ученик».
Регистрация участников продлится до 30 сентября 2023, полученные ваучеры можно использовать до 31 октября 2023 года. По всем вопросам можно обратиться в телеграм-чат проекта или в колл-центр по телефону +421 232 284 467 — консультации даются на украинском языке каждый рабочий день с 9 до 17 часов.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
donpatriot.news
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.