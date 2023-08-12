В Словакии зафиксировано падение цен на недвижимость — Finance.ua
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В Словакии зафиксировано падение цен на недвижимость

Недвижимость
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Цены на недвижимость в Словакии падают уже 12 месяцев подряд, а в некоторых районах страны за этот период они снизились на 20%, следует из результатов исследования, проведенного порталом Nemovitosti.
Аналитики портала проанализировали динамику цен на двух- и трехкомнатные квартиры во втором квартале 2023 года. Выяснилось, что за этот период цены на них в годовом исчислении снизились во всех краях страны.
Средняя стоимость двухкомнатных квартир за год больше всего снизилась в Прешове — падение составило 22.6%, или около 33 тыс. евро в абсолютных числах.
За прошедшие 12 месяцев цены на двухкомнатные квартиры снизились и в двух крупнейших городах страны. В разных районах Братиславы падение составляло от 3% до 15%. Наиболее сильно зафиксировано в районе Братислава II — около 32 тыс. евро, самое низкое — в районе Старое-Место, оно составляло в среднем 22 тыс. евро. Снижение стоимости двухкомнатных квартир в разных районах Кошице за год составило от 14% до 18%.
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За последние 12 месяцев средняя цена трехкомнатных квартир также падала по всей Словакии. Единственным исключением стала центральная часть Братиславы, где за этот период она выросла на 14%.
Наиболее сильно стоимость трехкомнатных квартир упала в Прешове (падение составило 16.8%), Тренчине (15.8%), в районах Кошице за пределами городского центра (от 10.2% до 14%) и в Трнаве (13%).
По материалам:
uamedia
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