ЕС создает орган для контроля финансирования в рамках Ukraine Facility — Finance.ua

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ЕС создает орган для контроля финансирования в рамках Ukraine Facility

Казна и Политика
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ЕС создает орган для контроля финансирования в рамках Ukraine Facility
ЕС создает орган для контроля финансирования в рамках Ukraine Facility
Европейская комиссия распорядилась создать Ревизионный совет Ukraine Facility — орган контроля за финансированием Европейского Союза, который выделяется в рамках этого механизма для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений.
Решение Еврокомиссии было опубликовано в понедельник, 17 июня.
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Ревизионный совет Ukraine Facility, как отмечается в решении, оценивает системы, имеющиеся у Украины для предотвращения, устранения, оповещения и эффективного рассмотрения, расследования и судебного преследования возможных случаев мошенничества, коррупции, конфликта интересов и любых других нарушений в отношении любых расходов.
Орган будет действовать до 30 июня 2028 года и будет состоять из трех членов, назначенных Еврокомиссией среди граждан стран ЕС с подтвержденным опытом работы в сфере аудита или финансового мониторинга сроком на два года.
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Ревизионный совет будет действовать в Брюсселе, но должен, по меньшей мере, шесть раз в год посещать Украину. Каждые три месяца он будет готовить отчет с рекомендациями для Украины по усовершенствованию системы управления и контроля за финансированием в рамках Ukraine Facility.
«Информация, которую совет получил или о которой ему стало известно, о любых выявленных случаях или серьезных опасениях относительно неэффективного управления расходами, финансируемыми в рамках Ukraine Facility, должна быть незамедлительно передана Комиссии», — говорится в документе.
По материалам:
Європейська правда
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