ЕС создает орган для контроля финансирования в рамках Ukraine Facility — Finance.ua

ЕС создает орган для контроля финансирования в рамках Ukraine Facility Сегодня 10:30 — Казна и Политика

ЕС создает орган для контроля финансирования в рамках Ukraine Facility

Европейская комиссия распорядилась создать Ревизионный совет Ukraine Facility — орган контроля за финансированием Европейского Союза, который выделяется в рамках этого механизма для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений.

Решение Еврокомиссии было опубликовано в понедельник, 17 июня.

Ревизионный совет Ukraine Facility, как отмечается в решении, оценивает системы, имеющиеся у Украины для предотвращения, устранения, оповещения и эффективного рассмотрения, расследования и судебного преследования возможных случаев мошенничества, коррупции, конфликта интересов и любых других нарушений в отношении любых расходов.

Орган будет действовать до 30 июня 2028 года и будет состоять из трех членов, назначенных Еврокомиссией среди граждан стран ЕС с подтвержденным опытом работы в сфере аудита или финансового мониторинга сроком на два года.

Читайте также Украина приняла план реформ по программе Ukraine Facility с ЕС на 50 млрд евро

Ревизионный совет будет действовать в Брюсселе, но должен, по меньшей мере, шесть раз в год посещать Украину. Каждые три месяца он будет готовить отчет с рекомендациями для Украины по усовершенствованию системы управления и контроля за финансированием в рамках Ukraine Facility.

«Информация, которую совет получил или о которой ему стало известно, о любых выявленных случаях или серьезных опасениях относительно неэффективного управления расходами, финансируемыми в рамках Ukraine Facility, должна быть незамедлительно передана Комиссии», — говорится в документе.

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.