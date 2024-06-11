Евросоюз выделит Украине 1,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility: когда предоставят средства — Finance.ua
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Евросоюз выделит Украине 1,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility: когда предоставят средства

Казна и Политика
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Евросоюз выделит Украине 1,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility: когда предоставят средства
Евросоюз выделит Украине 1,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility: когда предоставят средства
Европейский Союз до конца июня выделит Украине €1,9 млрд финансовой поддержки по программе Ukraine Facility.
Об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Конференции по восстановлению Украины в Берлине 11 июня.
Программа ЕС предусматривает покрытие потребности Украины на 2024−2027 годы, включая €33 млрд в виде дешевых кредитов и €17 млрд в виде грантов из бюджета блока.
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Денежные средства будут выделены по программе Ukraine Facility в рамках комплексной стратегии реформ и инвестиций, которая называется «Украинский план», отметила фон дер Ляйен.
По ее словам, «Украинский план» включает, в частности, реформирование сектора правосудия и антикоррупционную реформу.
«Это — основа для того, чтобы сделать Украину привлекательной для бизнеса и инвесторов и приближает Украину к ЕС», — подчеркнула президент Еврокомиссии.

Справка Finance.ua:

  • в феврале Европарламент утвердил регламент программы «Ukraine Facility». Согласно ему, программа поддержки Украины от ЕС в объеме €50 млрд будет действовать с 2024 по 2027 год;
  • финансирование в рамках первой составляющей программы будет осуществляться по выполнению квартальных индикаторов, определенных в плане для Ukraine Facility. План определяет ключевые реформы и направления инвестиций. Он также содержит систему прозрачности, аудита и контроля, которые будут усилены в рамках предусмотренных реформ.
По материалам:
Forbes.ua
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