Правительство направило запрос ЕК на €4,1 миллиарда в рамках Ukraine Facility — Finance.ua
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Правительство направило запрос ЕК на €4,1 миллиарда в рамках Ukraine Facility

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Правительство направило запрос ЕК на €4,1 миллиарда в рамках Ukraine Facility
Правительство направило запрос ЕК на €4,1 миллиарда в рамках Ukraine Facility
Украина предприняла все необходимые действия для выполнения индикаторов второго квартала 2024 года, предусмотренных Планом Украины в рамках программы Ukraine Facility Евросоюза, и направила соответствующий запрос на €4,1 млрд в Еврокомиссию.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Украина своевременно и в полном объеме выполняет индикаторы, запланированные в рамках Ukraine Facility. Это открывает для нас финансирование, предусмотренное программой.
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Кроме того, мы также подписали все дополнительные соглашения с ЕС, которые позволяют получить соответствующие средства в соответствии с согласованным графиком. Надеемся на положительную оценку выполнения индикаторов со стороны ЕС", — отметила первая вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Что известно об индикаторе для Ukraine Facility

В течение второго квартала 2024 года Украина выполнила 9 индикаторов, предусмотренных Планом для Ukraine Facility. В частности:
  • одобрен план цифровизации Государственной таможенной службы, Бюджетной декларации на 2025−2027 годы, План мероприятий по реализации Дорожной карты по реформированию управления публичными инвестициями;
  • назначен новый руководитель НАПК;
  • вступил в силу закон о корпоративном управлении для государственных компаний;
  • пересмотрена нормативно-правовая база о Бюро экономической безопасности;
  • разработан и утвержден Интегрированный национальный план по энергетике и климату;
  • принята Стратегия термомодернизации зданий на период до 2050 года и План мероприятий по ее реализации;
  • вступил в силу стратегический документ по противоминной деятельности на период до 2033 года.
В июле Европейская комиссия должна проработать и подтвердить отчет о выполнении Украиной индикаторов второго квартала 2024 года. После этого в течение следующих двух месяцев страны-члены должны утвердить решение о предоставлении соответствующих средств Украине.
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Положительная оценка выполнения индикаторов Европейским Союзом позволит Украине получить следующую часть макрофинансовой поддержки в размере €4,11 млрд в сентябре этого года.
Согласно Плану для Ukraine Facility, в течение 3 квартала 2024 года Украина планирует выполнить 9 следующих индикаторов, что позволит получить €4 млрд в ноябре 2024 года, в частности, €1,5 млрд составит грантовое финансирование. В целом в 2024 году Украина ожидает получить €16 млрд поддержки, из которых €3 млрд будет грантовой помощью.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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