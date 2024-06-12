ЕК ожидает роста ВВП Украины на 6,2% после выполнения плана Ukraine Facility — Finance.ua

ЕК ожидает роста ВВП Украины на 6,2% после выполнения плана Ukraine Facility Сегодня 20:43 — Казна и Политика

ЕК ожидает роста ВВП Украины на 6,2% после выполнения плана Ukraine Facility

Еврокомиссия ожидает роста ВВП Украины на 6,2% после выполнения плана Ukraine Facility.

Об этом сообщила заместитель директора Украинской службы Генерального директората по соседству и переговорам о расширении (DG NEAR) Европейской Комиссии Марлен Мадсен во время Конференции по восстановлению Украины.

Она подчеркнула, что план включает 69 реформ, которые помогут Украине быстро интегрироваться с европейским рынком.

В рамках программы также хотят научить украинские власти сотрудничать с донорами и получить общее видение роста в кратко- и среднесрочном измерении.

«Это станет мощным инструментом, который поможет справиться со всеми запросами и условиями разных доноров, чтобы правительство на самом деле было двигателем всех процессов для получения экономического роста как можно скорее», — прокомментировала Мадсен.

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