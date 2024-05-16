Экономический безвиз и Ukraine Facility: Гетманцев рассказал, к чему готовиться в ближайшие годы — Finance.ua

Экономический безвиз и Ukraine Facility: Гетманцев рассказал, к чему готовиться в ближайшие годы Сегодня 17:02 — Казна и Политика

Экономический безвиз и Ukraine Facility: Гетманцев рассказал, к чему готовиться в ближайшие годы

Европейский Союз принял несколько важных решений относительно дальнейших отношений с Украиной: 13 мая — о продлении на год «экономического безвиза», 14 мая — о полноценном запуске Ukraine Facility.

О том, что это значит для Украины, рассказал народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

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«Мы вступаем в реализацию четырехлетнего плана, который вплотную приблизит нас и наших друзей к полноценному членству в ЕС. Если быть максимально точным и корректным — наш План еще до завершения всех формальных вопросов находился „в работе“, первые задачи уже выполнены еще в I квартале, и по результатам Украина уже получила несколько траншей переходного финансирования», — отметил Гетманцев.

Основные требования и параметры Ukraine Facility:

срок действия — 2024−2027 годы;

общий бюджет — 50 млрд евро;

три составляющие: макрофинансовая помощь (38,27 млрд евро), инвестиционный пакет (6,97 млрд евро), техническая помощь и административная поддержка (4,76 млрд евро) включает содействие в имплементации законодательства, компенсацию процентов по кредитам и некоторые другие статьи расходов);

предварительные расчеты по макрофину: в 2024 году — 16 млрд евро, в 2025 году — 12,5 млрд евро, в 2026 году — 7,25 млрд евро, в 2027 году — 1,2 млрд евро в 2027 году, в январе 2028 года — 1,32 млрд евро за выполнение индикаторов четвертого квартала 2027 года;

15 секторальных блоков (реформа государственного управления, государственные финансы, судебная реформа, борьба с коррупцией и отмыванием средств, финансовые рынки, управление государственными активами, человеческий капитал, бизнес-среда, децентрализация / региональная политика, энергетика, транспорт, АПК, природные ресурсы, цифровая трансформация, зеленый переход и охрана окружающей среды);

69 направлений реформ;

151 индикатор — 135 общих и 16 инвестиционных. Достижение каждого индикатора будет оцениваться партнерами и в случае положительного заключения будет открывать доступ к следующему финансовому траншу.

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«Как видим — впереди чрезвычайно серьезная работа, но на кону — достижение максимальной степени готовности к вступлению в ЕС. Параллельно будет проходить процесс официальных переговоров, будут открываться и закрываться переговорные главы — и нам очень важно, чтобы оба этих трека двигались очень динамично и энергично», — добавил нардеп.

Справка Finance.ua:

14 мая Совет Европейского Союза по экономическим и финансовым вопросам одобрил План Украины в рамках Инструмента ЕС Ukraine Facility на 50 миллиардов евро;

в Министерстве финансов ожидают, что в ближайшее время Украина получит 1,9 млрд евро безусловного финансирования. Остальную бюджетную поддержку Украина будет получать ежеквартально после выполнения индикаторов, предусмотренных в Плане Украины;

Европейский Союз является крупнейшим донором бюджетной помощи Украине — около 32 млрд евро с февраля 2022 года.



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