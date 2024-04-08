В Минфине назвали сумму, которую Украина рассчитывает получить в рамках программы Ukraine Facility в 2024 году — Finance.ua

В Минфине назвали сумму, которую Украина рассчитывает получить в рамках программы Ukraine Facility в 2024 году Сегодня 13:02 — Казна и Политика

В Минфине назвали сумму, которую Украина рассчитывает получить в рамках программы Ukraine Facility в 2024 году

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщил, что в текущем году Украина рассчитывает получить еще более 11 миллиардов евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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«Даже в условиях полномасштабной войны правительство Украины привержено внедрению реформ и совместно определенных с партнерами задач. Европейский Союз — один из ключевых наших партнеров в политико-экономических отношениях, и мы стремимся расширять экономическое сотрудничество, которое является еще одной ступенькой на пути Украины к ее европейскому будущему», — отметил министр финансов.

Сколько ЕС уже предоставил Украине

С февраля 2022 года Европейский Союз предоставил Украине более 30 млрд евро прямой бюджетной поддержки.

В марте 2024 года Украина получила первый транш в рамках переходного финансирования Ukraine Facility в размере 4,5 млрд евро.

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Следующий транш объемом 1,5 млрд евро в рамках переходного финансирования Украина может получить уже в апреле по результатам выполнения реформ и положительной оценки Европейской Комиссии. Украина уже выполнила три из пяти индикаторов.

Украина должна выполнить еще три индикатора

На ближайшие три месяца Минфин Украины должен выполнить три индикатора в сфере своей ответственности для привлечения дальнейшей бюджетной поддержки:

одобрение плана цифровизации Государственной таможенной службы Украины (выполнено);

одобрение Бюджетной декларации на 2025−2027 годы;

одобрение плана мер по реализации Дорожной карты реформирования управления государственными инвестициями.

Выполнение всех индикаторов по Программе для первого этапа позволит привлечь бюджетную поддержку в размере около 4 млрд евро.

В 2024 году Инструментом предусмотрено 16 млрд евро.

Напомним, ранее советник президента Украины Олег Устенко заявлял , что в этом году ожидается, что Украина получит 5,4 млрд долларов от МВФ, эта помощь будет поступать в течение 2024 года несколькими траншами.

18 марта правительство утвердило план Ukraine Facility, а уже 20 марта премьер-министр Денис Шмыгаль передал план президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В целом, План реформ Украины охватывает 15 сфер.

Украина в 2024 году нуждается как минимум в 37 млрд долларов финансовой помощи.

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