В Минэкономики рассказали, когда Еврокомиссия должна одобрить план правительства для Ukraine Facility — Finance.ua

В Минэкономики рассказали, когда Еврокомиссия должна одобрить план правительства для Ukraine Facility Сегодня 17:42 — Казна и Политика

В Минэкономики рассказали, когда Еврокомиссия должна одобрить план правительства для Ukraine Facility

План правительства для реализации программы Ukraine Facility, предусматривающей предоставление Украине 50 млрд евро, Еврокомиссия одобрит в течение нескольких следующих недель

Об этом замминистра экономики Алексей Соболев заявил в кулуарах закрытой дискуссии «Экономика военного времени: уроки прошедшего для устойчивого будущего» в Киевской школе экономики (KSE), передает Интерфакс-Украина.

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Он пояснил, что его оптимистический прогноз связан с тем, что на этапе подготовки документа проходила тесная координация с ЕК.

Ukraine Facility — инструмент, предусматривающий возможность получения Украиной в 2024—2027 гг. финансовой и технической помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро. Из них на бюджетную поддержку будет направлено 38,27 млрд евро, в инвестиционный фонд — 6,97 млрд евро, на техническую и административную поддержку — 4,76 млрд евро.

Украина 20 марта получила первые 4,5 млрд евро в рамках переходного финансирования, а для получения следующих 1,5 млрд в апреле должна выполнить еще два из пяти индикаторов, которые запланированы к выполнению в первом квартале текущего года.

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План правительства для программы был передан Еврокомиссии на прошлой неделе.

Напомним, 28 февраля ЕС окончательно одобрил четырехлетнюю программу поддержки Украины на 50 млрд евро. Это инструмент Ukraine Facility, который поможет правительству Украины финансировать дефицит бюджета, увеличит инвестиции в экономику и ускорит членство Украины в ЕС.

18 марта правительство приняло план для программы Ukraine Facility. В Еврокомиссии назвали это большим достижением.

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