Какие реформы в финансовой сфере предусмотрены в плане для Ukraine Facility — Finance.ua
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Какие реформы в финансовой сфере предусмотрены в плане для Ukraine Facility

Казна и Политика
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Какие реформы в финансовой сфере предусмотрены в плане для Ukraine Facility
Какие реформы в финансовой сфере предусмотрены в плане для Ukraine Facility
18 марта правительство утвердило план Ukraine Facility, а уже 20 марта премьер-министр Денис Шмыгаль передал план президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен. В целом План реформ Украины охватывает 15 сфер.
Об этом пишет Министерство финансов Украины.
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План является инструментом для получения Украиной финансовой помощи в течение 2024−2027 годов. Бюджетная поддержка в рамках Ukraine Facility будет предоставляться по результатам выполнения ежеквартальных индикаторов Плана. Перед осуществлением квартальных выплат Еврокомиссия будет проверять выполнение предусмотренных в Плане индикаторов, а также отсутствие изменений в уже проведенных реформах.
Министерство финансов Украины ответственно за три направления плана: управление государственными финансами, борьбу с отмыванием денег и финансовые рынки. Минфин также является соисполнителем в разделах управления государственными активами, человеческом капитале, бизнес-среде, децентрализации и региональной политике, транспорте, агропродовольственном секторе, управлении критически важными материалами.
Реформирование системы управления государственными финансами направлено на усовершенствование управления доходами, государственными финансами, государственным долгом, публичными инвестициями, системы аудита и финансового контроля. Реформы в этой сфере определяются тремя комплексными стратегическими документами: Стратегия реформирования системы управления государственными финансами на 2022−2025 годы, Национальная стратегия доходов до 2030 года и Среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2024−2026 годы. Все мероприятия направлены на повышение макроэкономической и финансовой устойчивости Украины, обеспечение эффективного использования государственных средств, приближение к стандартам Европейского Союза и содействие устойчивому росту.
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В сфере борьбы с отмыванием денег, в части ответственности Министерства финансов, усилия будут сосредоточены на приведении украинского законодательства в соответствие с законодательством ЕС и стандартами FATF, в том числе в отношении целевых финансовых санкций, финансовых расследований. В частности, реформы предполагают создание единого реестра банковских счетов, что существенно улучшит процесс предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма.
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В направлении реформирования финансового сектора Министерство финансов будет работать над внедрением комплексных мер по снижению государственной доли в банковском секторе. Ключевым этапом должно стать утверждение новой Стратегии банков государственного сектора, после чего будут разработаны стратегии для каждого госбанка в отдельности. Также Минфин в сотрудничестве с другими институтами ответственен за наработку шагов по решению проблемы неработающих кредитов.
По материалам:
Banker.ua
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