Что НБУ думает о росте курса доллара — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что НБУ думает о росте курса доллара

Валюта
1
Что НБУ думает о росте курса доллара
Что НБУ думает о росте курса доллара
Ситуация на валютном рынке Украины не вызывает обеспокоенности у НБУ по поводу целей по инфляции и привлекательности сбережений в гривне. Курс определяется динамикой спроса и предложения.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию «Forbes. Украина».
«По нашему мнению, ситуация на валютном рынке остается достаточно контролируемой. Курс у нас колеблется как в одну, так и в другую сторону. Да, действительно, в течение последних недель больше видели ослабление обменного курса», — сказал он.
Николайчук напомнил, что динамика обменного курса определяется изменениями в балансе спроса и предложения валюты на рынке.

Узнать актуальную информацию о курсах валют в Украине

«И на сегодняшний день и динамика, которая, по нашему мнению, абсолютно согласована с нашими целями по обеспечению привлекательности гривны. Наши инструменты в гривне остаются привлекательными с учетом текущего уровня инфляции, прогнозируемого уровня инфляции. Также эта динамика не поднимает нашу цель удержания на относительно низком уровне инфляции в этом году», — сказал замглавы НБУ.
Напомним, курс доллара за последние десять дней вырос примерно на 1 гривну. Официальный курс НБУ на 20 марта впервые пересек отметку в 39 гривен и достиг 39,13 грн/доллар.
Хотите знать, что с курсом? И будет ли доллар дорожать? Finance.ua запускает бесплатную валютную рассылку для тех, кто следит за валютным рынком и хочет понимать и анализировать связанные с валютным курсом события.

Подписаться на рассылку💸

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.