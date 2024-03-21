Что НБУ думает о росте курса доллара — Finance.ua

Что НБУ думает о росте курса доллара Сегодня 09:04 — Валюта

Что НБУ думает о росте курса доллара

Ситуация на валютном рынке Украины не вызывает обеспокоенности у НБУ по поводу целей по инфляции и привлекательности сбережений в гривне. Курс определяется динамикой спроса и предложения.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию « Forbes. Украина ».

«По нашему мнению, ситуация на валютном рынке остается достаточно контролируемой. Курс у нас колеблется как в одну, так и в другую сторону. Да, действительно, в течение последних недель больше видели ослабление обменного курса», — сказал он.

Николайчук напомнил, что динамика обменного курса определяется изменениями в балансе спроса и предложения валюты на рынке.

«И на сегодняшний день и динамика, которая, по нашему мнению, абсолютно согласована с нашими целями по обеспечению привлекательности гривны. Наши инструменты в гривне остаются привлекательными с учетом текущего уровня инфляции, прогнозируемого уровня инфляции. Также эта динамика не поднимает нашу цель удержания на относительно низком уровне инфляции в этом году», — сказал замглавы НБУ.

Напомним, курс доллара за последние десять дней вырос примерно на 1 гривну. Официальный курс НБУ на 20 марта впервые пересек отметку в 39 гривен и достиг 39,13 грн/доллар.

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