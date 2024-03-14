НБУ ожидает умеренного ускорения инфляции во втором полугодии 2024 года — Finance.ua
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НБУ ожидает умеренного ускорения инфляции во втором полугодии 2024 года

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НБУ ожидает умеренного ускорения инфляции во втором полугодии 2024 года
НБУ ожидает умеренного ускорения инфляции во втором полугодии 2024 года
Национальный банк ожидает умеренного ускорения инфляции во втором полугодии 2024 года.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
По оценкам регулятора, инфляция будет оставаться в пределах целевого диапазона 5% ±1 п. п. в ближайшие месяцы и лишь умеренно ускорится во втором полугодии.
Постепенный рост доходов украинцев и повышенные расходы бизнеса в условиях войны будут подпитывать инфляционное давление.
В то же время фиксация отдельных жилищно-коммунальных тарифов и монетарная политика НБУ, направленная на поддержание привлекательности гривневых активов и курсовой устойчивости, будут и далее ограничивать рост потребительских цен.
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Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается ход полномасштабной войны.
Январский макропрогноз НБУ основывался на предположении о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2025 года, однако риск затяжной агрессии россии против Украины сохраняется.
Продолжительная война будет тормозить экономическое восстановление и усложнит задачи НБУ по удержанию инфляции около цели 5% на протяжении 2025−2026 годов.
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По материалам:
Finance.ua
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