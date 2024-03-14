НБУ ожидает умеренного ускорения инфляции во втором полугодии 2024 года — Finance.ua

НБУ ожидает умеренного ускорения инфляции во втором полугодии 2024 года Сегодня 21:05

НБУ ожидает умеренного ускорения инфляции во втором полугодии 2024 года

Национальный банк ожидает умеренного ускорения инфляции во втором полугодии 2024 года.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По оценкам регулятора, инфляция будет оставаться в пределах целевого диапазона 5% ±1 п. п. в ближайшие месяцы и лишь умеренно ускорится во втором полугодии.

Постепенный рост доходов украинцев и повышенные расходы бизнеса в условиях войны будут подпитывать инфляционное давление.

В то же время фиксация отдельных жилищно-коммунальных тарифов и монетарная политика НБУ, направленная на поддержание привлекательности гривневых активов и курсовой устойчивости, будут и далее ограничивать рост потребительских цен.

Читайте также Почему инфляция в Украине возрастет и как это повлияет на цены

Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается ход полномасштабной войны.

Январский макропрогноз НБУ основывался на предположении о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2025 года, однако риск затяжной агрессии россии против Украины сохраняется.

Продолжительная война будет тормозить экономическое восстановление и усложнит задачи НБУ по удержанию инфляции около цели 5% на протяжении 2025−2026 годов.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.