Почему инфляция в Украине возрастет и как это повлияет на цены — Finance.ua

Почему инфляция в Украине возрастет и как это повлияет на цены Сегодня 19:14 — Казна и Политика

Почему инфляция в Украине возрастет и как это повлияет на цены

В 2023 году инфляция резко снизилась по сравнению с концом 2022 года. Если в первый год полномасштабной войны потребительские цены выросли на 26,6%, то в прошлом году — на 5,1% по данным НБУ.

В 2023 году инфляция стремительно снизилась по сравнению с концом 2022 года. В первый год полномасштабной войны потребительские цены выросли на 26,6%, а в прошлом году — на 5,1%.

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Фиксация тарифов на определенные жилищно-коммунальные услуги, такие как газ, отопление и горячая вода, продолжала играть важную роль в сдерживании инфляции. Благодаря высоким урожаям замедлился рост цен на продовольственные товары. Уменьшение отдельных производственных затрат бизнеса на сырье и логистику также оказало важное влияние на эту динамику.

Также из-за мирового удешевления нефти на внутреннем рынке снизились цены на продовольственное сырье, в частности, благодаря высоким урожаям. Кроме того, благодаря налаживанию альтернативных путей поставок менее затратной стала доставка товаров.

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Меры НБУ по поддержанию устойчивости валютного рынка помогли в замедлении инфляции. НБУ прогнозирует, что инфляция в этом году только лишь умеренно ускорится — до 8,6%. Основной причиной будут несколько более низкие урожаи, ведь в прошлом году высокую урожайность аграриям обеспечили сверхблагоприятные погодные условия, а в этом году они, вероятно, будут близки к средним климатическим нормам. Кроме того, сохраняется негативное влияние войны на расходы бизнеса.

В то же время НБУ ожидает, что в последующие годы вместе с улучшением ситуации безопасности инфляция снова снизится до целевого диапазона 4−6%.

УНН По материалам:

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