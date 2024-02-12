Госстат зафиксировал замедление инфляции в январе — Finance.ua

Госстат зафиксировал замедление инфляции в январе Сегодня 09:12

Госстат зафиксировал замедление инфляции в январе

В декабре 2023 года цены повысились по сравнению с ноябрем на 0,7%, за весь год — на 5,1%. Таким образом, инфляция в годовом исчислении замедлилась.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

«Инфляция на потребительском рынке в январе 2024 г. по сравнению с декабрем 2023 г. составила 0,4%, с январем 2023 г. — 4,7%», — говорится в сообщении.

В Госстате отмечают, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке выросли на 1,1%. Больше всего (на 16,8%) подорожали овощи. На 4,5−0,7% выросли цены на фрукты, говядину, молоко и молочные продукты, масло, рыбу и рыбные продукты, макаронные изделия.

Читайте также Какие продукты подорожают в феврале — ответ экспертов

В то же время на 8,4% подешевели яйца, на 3,6−0,6% - свинина, сахар, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, мясо птицы, сало, рис.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,1%.

Одежда и обувь подешевели на 5,5%, в частности, одежда — на 5,6%, обувь — на 5,5%.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.