Госстат зафиксировал замедление инфляции в январе — Finance.ua

Госстат зафиксировал замедление инфляции в январе
В декабре 2023 года цены повысились по сравнению с ноябрем на 0,7%, за весь год — на 5,1%. Таким образом, инфляция в годовом исчислении замедлилась.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
«Инфляция на потребительском рынке в январе 2024 г. по сравнению с декабрем 2023 г. составила 0,4%, с январем 2023 г. — 4,7%», — говорится в сообщении.
В Госстате отмечают, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке выросли на 1,1%. Больше всего (на 16,8%) подорожали овощи. На 4,5−0,7% выросли цены на фрукты, говядину, молоко и молочные продукты, масло, рыбу и рыбные продукты, макаронные изделия.
В то же время на 8,4% подешевели яйца, на 3,6−0,6% - свинина, сахар, продукты переработки зерновых, подсолнечное масло, мясо птицы, сало, рис.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,1%.
Одежда и обувь подешевели на 5,5%, в частности, одежда — на 5,6%, обувь — на 5,5%.
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