Какие продукты подорожают в феврале — ответ экспертов Сегодня 07:34 — Личные финансы

Какие продукты подорожают в феврале — ответ экспертов, Фото: agropolit.com

В феврале на некоторые категории товаров может вырасти цена. Подорожание ожидается на молочные продукты, а также приготовить борщ станет дороже. Однако по поводу стоимости мяса есть положительные новости.

Ученая Инна Сало рассказала , что плодово-овощные могут незначительно подорожать в феврале.

На динамику цен на плодоовощные, особенно в несезон, больше всего влияют следующие факторы:

скорость и количество поставок,

стоимость хранения и транспортировки,

повышены тарифы на электроэнергию для промышленных производителей и цены на топливо.

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«Цены на овощи борщевого набора к концу зимы могут повыситься по сравнению с ценами по состоянию на 23 января 2024 года», — сообщает Инна Сало.

Какие продукты подорожают:

капуста белокочанная — до 16 гривен за килограмм (+4%),

свекла — до 18,5 гривны за килограмм (+3%),

морковь — до 16,5 гривны за килограмм (+6%),

картофель — до 26 гривен за килограмм (+5%),

лук — до 18,5 гривны за килограмм (+8%).

Эксперт прогнозирует, что фрукты также будут дорожать. Цена на яблоки и виноград может также увеличиться до конца зимы.

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К концу февраля 2024 года стоимость молока может возрасти:

молоко экстра сорта на 0,14 гривны за килограмм — до 15,34 гривны за килограмм,

высшего сорта — на 0,12 гривны и составит 14,82 гривны без НДС,

а первого сорта — на 0,09 гривны и составит 13,61 гривны без НДС.

«Повышение закупочных цен в первую очередь будет вызвано негативными общеэкономическими процессами в стране. В то же время сокращение экспорта отечественной молочной продукции несколько ограничивает темпы роста закупочных цен, которые в январе 2024 года были на уровне общеевропейских», — добавляет эксперт из Института аграрной экономики Иван Свиноус.

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А вот мясо останется по той же стоимости, отметила ведущая ученая Института аграрной экономики Наталия Копытец.

Она напоминает, что в середине января 2024 по сравнению с началом декабря 2023 в продовольственных супермаркетах отмечалось снижение розничных цен на свинину до 8,8%.

«Однако в Украине, где война длится уже около двух лет, всегда есть вероятность заметных скачков цен. В частности, атаки по критической инфраструктуре — энергетической и производственной — могут повлечь за собой как сокращение, так и полное уничтожение производственных мощностей тех или иных видов мяса», — отмечает Наталия Копытец.

agronews По материалам:

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