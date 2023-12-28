Что будет с ценами на продукты в Украине в 2024-м: в Минагрополитики озвучили прогноз на год — Finance.ua

Что будет с ценами на продукты в Украине в 2024-м: в Минагрополитики озвучили прогноз на год Сегодня 19:02 — Личные финансы

Что будет с ценами на продукты в Украине в 2024-м: в Минагрополитики озвучили прогноз на год

В Украине в 2024 году должна быть стабильная ситуация с ценами на основные продукты, но только украинского производства. Допускаются традиционные сезонные колебания, но в основных блоках отечественной продукции ситуация должна быть стабильной. Импорт тем временем может и дальше дорожать.

Такой прогноз озвучил первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в эфире телемарафона. Он отметил положительную динамику по поводу сахара и подсолнечного масла.

«По сравнению с предыдущим годом даже снижение. Также видим, что стабильная ситуация по сравнению с прошлым годом — буквально 5% колебания — мяса и молочной продукции именно отечественного производства.

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Надо разделять, потому что импорт сейчас подорожал из-за логистики. А поскольку у нас с производством кормов также не предусматривается проблематики, поэтому, в принципе, по поводу основных блоков отечественной продукции должна быть стабильная ситуация в следующем году. Возможны традиционные незначительные сезонные колебания. Но не более того", — сказал Высоцкий.

Он добавил, что если рассматривать ситуацию с ценами на отечественную продукцию, то есть несколько тенденций. Первая — положительная (тенденция) в отношении овощей борщевого набора (лук, морковь, картофель, свекла, капуста). Так, по сравнению с 2022 годом, особенно лук и морковь, существенно подешевели.

Причина в том, что украинские фермеры начали выращивать эту продукцию в центральных и западных областях страны. Эта тенденция продолжится, и какого-то критического роста цены по этому направлению не предвидится и в следующем году, подчеркнул Высоцкий.

При этом аналогичная ситуация наблюдается по всем видам зерновых круп. «Та же гречка — цены в 2−3 раза меньше рекордных. Здесь также урожай достаточный и не предполагается роста», — подытожил первый заместитель главы Минагрополитики.

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Обозреватель По материалам:

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