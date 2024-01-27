В Украине ежемесячно будут дорожать три ключевых продукта — прогноз — Finance.ua
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В Украине ежемесячно будут дорожать три ключевых продукта — прогноз

Личные финансы
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В Украине ежемесячно будут дорожать три ключевых продукта — прогноз
В Украине ежемесячно будут дорожать три ключевых продукта — прогноз
В 2024 году на полках украинских магазинов больше не будет прежних цен на три популярные среди потребителей категории продуктов. Они будут дорожать каждый месяц.
Об этом говорится в прогнозе экономиста Олега Пендзина.
На фоне военного положения в Украине темпы роста стоимости продуктов продолжают опережать рост доходов населения. В прошлом году по некоторым позициям произошло удешевление продуктов, однако цены в целом выросли. По прогнозам, такая тенденция продолжится в 2024 году.
По словам эксперта, в текущем году нет предпосылок для снижения цен для трех ключевых категорий продуктов. Ожидается, что ежемесячно будут прибавлять в стоимости:
  • хлеб и хлебобулочные изделия;
  • молочные и кисломолочные продукты;
  • мясные продукты.

Как изменились цены в 2023 году

По данным Госстата, в прошлом году в украинских супермаркетах больше всего подорожал картофель. Сейчас этот корнеплод иногда продают за более чем 30 грн/кг. Больше всего подешевела гречка.
Цены на продукты в 2023 году выросли так:
  • картофель (на 64,5% больше);
  • яблоки (на 35,4% выше);
  • детские молочные смеси (на 24,9% дороже);
  • говядина (на 19,9% больше);
  • филе куриное (на 17,7% выше).
Стоимость снизилась на следующие продукты:
  • гречка (на 59,2% меньше);
  • лук (на 50,7% ниже);
  • морковь (на 48,9% дешевле);
  • подсолнечное масло (на 15,2% меньше);
  • рис (на 13,9% ниже).
По материалам:
Novyny.live
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