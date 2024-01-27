В Украине ежемесячно будут дорожать три ключевых продукта — прогноз Сегодня 19:12 — Личные финансы

В Украине ежемесячно будут дорожать три ключевых продукта — прогноз

В 2024 году на полках украинских магазинов больше не будет прежних цен на три популярные среди потребителей категории продуктов . Они будут дорожать каждый месяц.

Об этом говорится в прогнозе экономиста Олега Пендзина

На фоне военного положения в Украине темпы роста стоимости продуктов продолжают опережать рост доходов населения. В прошлом году по некоторым позициям произошло удешевление продуктов, однако цены в целом выросли. По прогнозам, такая тенденция продолжится в 2024 году.

По словам эксперта, в текущем году нет предпосылок для снижения цен для трех ключевых категорий продуктов. Ожидается, что ежемесячно будут прибавлять в стоимости:

хлеб и хлебобулочные изделия;

молочные и кисломолочные продукты;

мясные продукты.

Как изменились цены в 2023 году

По данным Госстата, в прошлом году в украинских супермаркетах больше всего подорожал картофель. Сейчас этот корнеплод иногда продают за более чем 30 грн/кг. Больше всего подешевела гречка.

Цены на продукты в 2023 году выросли так:

картофель (на 64,5% больше);

яблоки (на 35,4% выше);

детские молочные смеси (на 24,9% дороже);

говядина (на 19,9% больше);

филе куриное (на 17,7% выше).

Стоимость снизилась на следующие продукты:

гречка (на 59,2% меньше);

лук (на 50,7% ниже);

морковь (на 48,9% дешевле);

подсолнечное масло (на 15,2% меньше);

рис (на 13,9% ниже).

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