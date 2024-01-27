В Украине ежемесячно будут дорожать три ключевых продукта — прогноз
В 2024 году на полках украинских магазинов больше не будет прежних цен на три популярные среди потребителей категории продуктов. Они будут дорожать каждый месяц.
Об этом говорится в прогнозе экономиста Олега Пендзина.
На фоне военного положения в Украине темпы роста стоимости продуктов продолжают опережать рост доходов населения. В прошлом году по некоторым позициям произошло удешевление продуктов, однако цены в целом выросли. По прогнозам, такая тенденция продолжится в 2024 году.
По словам эксперта, в текущем году нет предпосылок для снижения цен для трех ключевых категорий продуктов. Ожидается, что ежемесячно будут прибавлять в стоимости:
- хлеб и хлебобулочные изделия;
- молочные и кисломолочные продукты;
- мясные продукты.
Как изменились цены в 2023 году
По данным Госстата, в прошлом году в украинских супермаркетах больше всего подорожал картофель. Сейчас этот корнеплод иногда продают за более чем 30 грн/кг. Больше всего подешевела гречка.
Цены на продукты в 2023 году выросли так:
- картофель (на 64,5% больше);
- яблоки (на 35,4% выше);
- детские молочные смеси (на 24,9% дороже);
- говядина (на 19,9% больше);
- филе куриное (на 17,7% выше).
Стоимость снизилась на следующие продукты:
- гречка (на 59,2% меньше);
- лук (на 50,7% ниже);
- морковь (на 48,9% дешевле);
- подсолнечное масло (на 15,2% меньше);
- рис (на 13,9% ниже).
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