Инфляция снизилась до 5%: в Нацбанке назвали причины — Finance.ua
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Инфляция снизилась до 5%: в Нацбанке назвали причины

Личные финансы
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Инфляция снизилась до 5%: в Нацбанке назвали причины
Инфляция снизилась до 5%: в Нацбанке назвали причины
По итогам прошлого года инфляция снизилась до 5%. В ближайшие месяцы она будет находиться на том же уровне.
Об этом свидетельствует Инфляционный отчет Национального банка.

Что повлияло на ослабление ценового давления

1. Уменьшение затрат на сырье, материалы и логистику. Отладка ранее прерванных цепочек поставок снизила давление на потребительские цены, в том числе на продовольствие и отдельные услуги.
Значительные урожаи в условиях ограниченной экспортной логистики также обусловливали более медленный рост цен.
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2. Меры монетарной политики НБУ. Они направлялись на сохранение возможности граждан оградить свои гривневые сбережения от инфляции благодаря депозитам и ОВГЗ (даже после начала снижения учетной ставки).
Это, в частности, позволило сохранить курсовую устойчивость, что положительно влияло на ожидания.
3. Снижение мировых цен на нефть в конце года почти нивелировало эффект от возврата налогообложения топлива и замедляло инфляцию из-за уменьшения производственных затрат.
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4. Мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ для населения сдерживал влияние все еще высоких мировых цен на газ.

Что подпитывало инфляцию

1. Оживление потребительского спроса и усиление давления со стороны расходов на оплату труда. В частности, значительные расходы правительства и повышение зарплат бизнесом способствовали росту реальных доходов граждан. С другой стороны, усилилось давление на расходы бизнеса со стороны зарплат, а значит, и цены.
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2. Административные решения, в частности повышение тарифов на электроэнергию для населения в июне, а также возврат в июле налогообложения топлива, действовавшего до полномасштабного вторжения.

Что будет с ценами в дальнейшем

Инфляция будет оставаться умеренной. В ближайшие месяцы она будет пребывать на уровне около 5% и незначительно и временно ускорится во втором полугодии.
Меры монетарной политики НБУ и дальше будут ограничивать рост потребительских цен.
Ожидается, что инфляция вернется в целевой диапазон (4−6%) уже в 2025 году.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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