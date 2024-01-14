Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны — Finance.ua

Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны Сегодня 21:25 — Валюта

Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

Реальная инфляция в Украине составляет 30% из-за непродуктивного капитала и девальвации гривны на фоне значительных затрат и слабого притока валюты.

Такое мнение высказал экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

Эксперт подчеркнул, что снижение курса гривны — абсолютно естественный процесс в наших условиях, ведь Украина имеет фантастический объем ничем не обеспеченных расходов.

«Прежде всего из-за деятельности сейчас НБУ, который позволяет нашей банковской системе во время войны зарабатывать столько, сколько она не зарабатывала даже в период кредитного бума 5−7 лет. Я не знаю, как Украина во время войны может гарантировать банкам прибыль в 23−25% по депозитным сертификатам НБУ. На что каждый год идет более 100 млрд грн. Это как? Ну кроме того что связаны деньги — где-то полтриллиона, которые не работают в экономике. Когда деньги не работают в экономике, то единственный путь для любого бизнеса компенсировать отсутствие кредитования — это поднимать цены. Поэтому есть еще одна большая ложь от уже Госстата относительно инфляции в 5% годовых. Каждый может на собственном кармане убедиться, что реальная инфляция 30%. И вот как раз в конце года эта ситуация стала наглядной в курсе гривны к доллару», — объяснил эксперт.

Он отметил, что еще несколько лет назад традиционным было укрепление гривны к доллару в период новогодних праздников, ведь украинцы сдавали много иностранной валюты. А сейчас запасы населения уже исчерпаны — сдавать нечего.

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«При этом напомню, что у нас много, сравнительно много, средств продолжает храниться в золотовалютных резервах НБУ, единственное, что очень интересно — не в долларах или евро, а преимущественно в ценных бумагах. Довольно специфическая ситуация, что в Украине растут золотовалютные резервы, и в то же время происходит девальвация гривны, кроме того, давайте вспомним ситуацию с зерновым коридором и выводом из Украины физически миллионов тонн зерна. Деньги за проданное зерно, как говорят наши официальные лица, в Украину не вернулись. То есть валютная выручка в объеме 8−10 млрд дол. осталась за рубежом. Это повлияло на курс гривны ? Безусловно. Появятся ли эти деньги в Украине в скором времени? Думаю, что нет. А почему они должны появляться? Зерно вывезли, продали. Все», — отметил Гаврилечко.

По мнению эксперта, дальнейшее ослабление гривны по отношению к иностранным валютам возможно.

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«Кстати, как бы это ни было странно, но блокирование польской границы в определенной степени способствовало стабилизации курса. Потому что, когда ты ничего не можешь импортировать особо — ты не тратишь валюту и она остается в стране. А поскольку мы импортируем гораздо больше, чем экспортируем… эта блокада границы, опять же как ни странно может показаться, но поспособствовала тому, что у нас очень медленно девальвация выросла… Поэтому сказать, что будет дальше… это зависит не только от монетарной политики. Это довольно сложный вопрос, который зависит и от того, как будет вести себя НБУ, что будет делать правительство, парламент… который, кстати, после того как вернул все довоенные и налоги, и объемы проверок, может, введет какие-то новые налоги, потому что любой новый налог — это дальнейшая девальвация гривны», — резюмировал Гаврилечко.

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УНН По материалам:

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