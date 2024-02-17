Какие продукты и услуги подешевели из-за замедления потребительской инфляции в январе — Finance.ua

Какие продукты и услуги подешевели из-за замедления потребительской инфляции в январе Сегодня 21:15 — Личные финансы

Какие продукты и услуги подешевели из-за замедления потребительской инфляции в январе, Фото: news.dtkt.ua

В январе 2024 года годовая потребительская инфляция замедлилась до 4,7% по сравнению с показателем 5,1% в декабре.

Об этом сообщает Национальный банк Украины со ссылкой на данные Госстата.

«Фактические темпы роста цен были несколько ниже траектории прогноза НБУ, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2024 года. Такая динамика обусловливалась увеличением предложения отдельных продуктов питания, вторичными эффектами от значительных прошлогодних урожаев, снижением мировых цен на нефть и дальнейшим действием моратория на повышение тарифов на услуги ЖКХ», — говорится в сообщении.

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Какие продукты подешевели

В НБУ отмечают, что рост цен на продукты питания замедлился. В частности, замедлился рост цен на хлеб, мучные и кондитерские изделия, мясные продукты, молоко. Также уменьшилась стоимость яиц, растительного масла, круп и сахара благодаря наращиванию производства и переориентации производителей на внутренний рынок.

В то же время, дорожали овощи для борща и яблоки, а также рыбные и молочные продукты. Эта тенденция связана с поступлением более дорогой тепличной продукции, а также увеличением логистических затрат из-за забастовок на границе.

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Что еще снизилось в цене

Цены на непродовольственные товары незначительно снизились, преимущественно в результате углубления снижения цен на одежду и обувь. В то же время, цены на другие непродовольственные товары, такие как электроника и бытовая техника, дешевели медленнее.

Медленнее увеличивалась стоимость услуг, в частности, умеренно росли в цене медицинские, ветеринарные и финансовые услуги, услуги ресторанов, кинотеатров, обслуживание автомобилей.

Из-за повышенного спроса и дефицита квалифицированных кадров быстрее дорожали отдельные услуги по содержанию жилья и услуги по личному уходу.

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Мораторий на повышение тарифов на ЖКУ для населения сдерживал административную инфляцию. Однако ускорился рост цен на некоторые лекарства на фоне как подорожания импорта, так и увеличения спроса в результате сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Цены на горючее находились практически на уровне января прошлого года. Это обусловлено, прежде всего, снижением мировых цен на нефть и диверсификацией путей поставки топлива.

Укрінформ По материалам:

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