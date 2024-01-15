В НКРЭКУ объяснили, почему отменили мораторий на взыскание долгов за ЖКУ — Finance.ua

В НКРЭКУ объяснили, почему отменили мораторий на взыскание долгов за ЖКУ Сегодня 11:04 — Энергетика

В НКРЭКУ объяснили, почему отменили мораторий на взыскание долгов за ЖКУ

Основная причина отмены моратория — это рост задолженности за жилищные коммунальные услуги. В частности, сегодня долг населения за потребленную электроэнергию увеличился на 41% по сравнению с довоенным временем.

Об этом рассказал глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский.

Читайте также Тарифы на коммуналку в Украине за год выросли более чем на 10%

По его словам, для нормального функционирования энергосистемы Украины необходимы значительные ресурсы, поэтому отмена моратория была вынужденной мерой.

Ущаповский добавляет, что те домохозяйства, которые имеют соответствующие субсидии, платят за коммунальные услуги почти в полном размере, и парадоксальным является то, что долги растут преимущественно из-за платежеспособных домохозяйств, поскольку мораторий значительно ухудшил платежную дисциплину.

Читайте также Столица может отказаться от бумажных квитанций за коммуналку. Эксперт объяснил опасность

Тем не менее, действие моратория будет сохраняться на территориях, где ведутся боевые действия, и на прифронтовых территориях.

Таким образом Кабмин стремится остановить рост долгов за коммунальные услуги, уже достигшие невиданных цифр.

Справка Finance.ua:

9 января Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности за ЖКУ для населения в случае неуплаты;

в Yasno объяснили, как будет происходить отключение электричества должникам

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.