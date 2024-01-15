В НКРЭКУ объяснили, почему отменили мораторий на взыскание долгов за ЖКУ — Finance.ua
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В НКРЭКУ объяснили, почему отменили мораторий на взыскание долгов за ЖКУ

Энергетика
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В НКРЭКУ объяснили, почему отменили мораторий на взыскание долгов за ЖКУ
В НКРЭКУ объяснили, почему отменили мораторий на взыскание долгов за ЖКУ
Основная причина отмены моратория — это рост задолженности за жилищные коммунальные услуги. В частности, сегодня долг населения за потребленную электроэнергию увеличился на 41% по сравнению с довоенным временем.
Об этом рассказал глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский.
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По его словам, для нормального функционирования энергосистемы Украины необходимы значительные ресурсы, поэтому отмена моратория была вынужденной мерой.
Ущаповский добавляет, что те домохозяйства, которые имеют соответствующие субсидии, платят за коммунальные услуги почти в полном размере, и парадоксальным является то, что долги растут преимущественно из-за платежеспособных домохозяйств, поскольку мораторий значительно ухудшил платежную дисциплину.
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Тем не менее, действие моратория будет сохраняться на территориях, где ведутся боевые действия, и на прифронтовых территориях.
Таким образом Кабмин стремится остановить рост долгов за коммунальные услуги, уже достигшие невиданных цифр.

Справка Finance.ua:

  • 9 января Кабинет министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности за ЖКУ для населения в случае неуплаты;
  • в Yasno объяснили, как будет происходить отключение электричества должникам

Отключение света, воды или газа: как отмена моратория повлияет на должников по коммуналке 💡

По материалам:
Діло
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