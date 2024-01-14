Тарифы на коммуналку в Украине за год выросли более чем на 10% — Finance.ua
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Тарифы на коммуналку в Украине за год выросли более чем на 10%

Личные финансы
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Тарифы на коммуналку в Украине за год выросли более чем на 10%
Тарифы на коммуналку в Украине за год выросли более чем на 10%
Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за 2023 г. выросли на 12,8%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).
Причиной стало повышение цен на электроэнергию с 1 июня почти на 70%.
Тарифы на коммуналку в Украине за год выросли более чем на 10%
По данным статистического ведомства, выросли следующие тарифы:
  • на содержание и ремонт жилья — на 3,4%,
  • на водоснабжение — 0,8%,
  • на уборку мусора — на 5,5%,
  • на канализацию — на 0,7%
  • на услуги по управлению многоквартирными домами — на 3,0%
  • на электроэнергию — на 69,7%.
В то же время не изменились тарифы на природный газ, отопление и горячую воду.
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Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Кабинет Министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.
Также с 1 июля НКРЭКУ повысила тариф на холодную воду, однако после вмешательства высшего руководства страны это решение было отменено.
В то же время украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандума) допускают постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения.
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По материалам:
РБК-Україна
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