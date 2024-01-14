Тарифы на коммуналку в Украине за год выросли более чем на 10% — Finance.ua

Тарифы на коммуналку в Украине за год выросли более чем на 10% Сегодня 19:10 — Личные финансы

Тарифы на коммуналку в Украине за год выросли более чем на 10%

Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за 2023 г. выросли на 12,8%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

Причиной стало повышение цен на электроэнергию с 1 июня почти на 70%.

По данным статистического ведомства, выросли следующие тарифы:

на содержание и ремонт жилья — на 3,4%,

на водоснабжение — 0,8%,

на уборку мусора — на 5,5%,

на канализацию — на 0,7%

на услуги по управлению многоквартирными домами — на 3,0%

на электроэнергию — на 69,7%.

В то же время не изменились тарифы на природный газ, отопление и горячую воду.

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Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, в то же время он не касается электроэнергии и холодной воды. Кабинет Министров повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня на 70% с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч.

Также с 1 июля НКРЭКУ повысила тариф на холодную воду, однако после вмешательства высшего руководства страны это решение было отменено.

В то же время украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандума) допускают постепенное повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения.

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