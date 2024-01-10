В Раде объяснили возврат отключений света за долги — Finance.ua

В Раде объяснили возврат отключений света за долги
Правительство приняло решение об отмене моратория на отключение населения от жилищно-коммунальных услуг из-за возросших неплатежей.
Соответствующее заявление сделал председатель Комитета Совета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус в эфире телемарафона.
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По словам депутата, наиболее дисциплинированными плательщиками были субсидианты, опасавшиеся «слететь с субсидии» за долги, и пенсионеры, имеющие привычку платить вовремя. Он добавил, что некоторые обеспеченные украинцы с большими зарплатами начали злоупотреблять определенными нормами и стали накапливать долги за электроэнергию.
«Проблема заключалась в том, что те люди, которые могут платить и должны платить, особенно в такой сложный период времени, не платили, понимая, что можно не платить и за это ничего не будет», — отметил председатель комитета.
Герус сообщил, что деньги нужны компаниям на восстановление энергетики после обстрелов, поэтому Кабинет Министров принял такое решение.
Как сообщалось ранее, Кабинет Министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты. При этом мораторий и дальше будет действовать на территориях, на которых ведутся боевые действия.
Справка Finance.ua:
- Кабинет Министров Украины продлил действие действующих тарифов на электроэнергию для населения до конца апреля следующего года. В настоящее время тариф на электроэнергию для населения составляет 2,64 грн/кВт-ч.
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