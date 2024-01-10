В Раде объяснили возврат отключений света за долги — Finance.ua

В Раде объяснили возврат отключений света за долги Сегодня 09:02 — Личные финансы

В Раде объяснили возврат отключений света за долги

Правительство приняло решение об отмене моратория на отключение населения от жилищно-коммунальных услуг из-за возросших неплатежей.

Соответствующее заявление сделал председатель Комитета Совета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус в эфире телемарафона.

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По словам депутата, наиболее дисциплинированными плательщиками были субсидианты, опасавшиеся «слететь с субсидии» за долги, и пенсионеры, имеющие привычку платить вовремя. Он добавил, что некоторые обеспеченные украинцы с большими зарплатами начали злоупотреблять определенными нормами и стали накапливать долги за электроэнергию.

«Проблема заключалась в том, что те люди, которые могут платить и должны платить, особенно в такой сложный период времени, не платили, понимая, что можно не платить и за это ничего не будет», — отметил председатель комитета.

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Герус сообщил, что деньги нужны компаниям на восстановление энергетики после обстрелов, поэтому Кабинет Министров принял такое решение.

Как сообщалось ранее, Кабинет Министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты. При этом мораторий и дальше будет действовать на территориях, на которых ведутся боевые действия.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров Украины продлил действие действующих тарифов на электроэнергию для населения до конца апреля следующего года. В настоящее время тариф на электроэнергию для населения составляет 2,64 грн/кВт-ч.

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