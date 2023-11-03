Когда отменят мораторий на повышение коммунальных тарифов — прогноз НБУ — Finance.ua
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Когда отменят мораторий на повышение коммунальных тарифов — прогноз НБУ

Личные финансы
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Мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение может быть отменен только в 2025 году. Это будет сопровождаться мерами поддержки населения.
Об этом сообщает «Инфляционный отчет» Национального банка Украины (октябрь 2023 года).
Как отмечается в отчете, на прогнозном горизонте административная инфляция будет постепенно расти. Она будет определяться, прежде всего, дальнейшим подорожанием табачной продукции вследствие повышения акцизов и тарифов на отдельные ЖКУ.
«В то же время она будет сдерживать действие моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение, который согласно предположениям этого прогноза будет отменен только в 2025 году», — говорится в документе.
По прогнозу НБУ, отмена приведет к ускорению административной инфляции до 19% в конце прогнозного периода.
Когда отменят мораторий на повышение коммунальных тарифов — прогноз НБУ
«Несмотря на насущную необходимость устранения дисбалансов в энергетическом секторе, ожидается, что дальнейшие правительственные решения по приведению тарифов на ЖКУ к рыночным уровням будут учитывать высокую социальную значимость тарифов. Поэтому ожидается, что их повышение будет поэтапным и будет сопровождаться расширением поддержки населения субсидиями», — говорится в отчете.
Отметим, что базовый сценарий макропрогноза НБУ за октябрь предполагает ощутимое снижение рисков безопасности в Украине с 2025 года. Ранее НБУ ожидал, что это произойдет с середины 2024 года.
По материалам:
РБК-Україна
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