Когда отменят мораторий на повышение коммунальных тарифов — прогноз НБУ Сегодня 13:00 — Личные финансы

Мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение может быть отменен только в 2025 году. Это будет сопровождаться мерами поддержки населения.

Об этом сообщает « Инфляционный отчет » Национального банка Украины (октябрь 2023 года).

Как отмечается в отчете, на прогнозном горизонте административная инфляция будет постепенно расти. Она будет определяться, прежде всего, дальнейшим подорожанием табачной продукции вследствие повышения акцизов и тарифов на отдельные ЖКУ.

«В то же время она будет сдерживать действие моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение, который согласно предположениям этого прогноза будет отменен только в 2025 году», — говорится в документе.

По прогнозу НБУ, отмена приведет к ускорению административной инфляции до 19% в конце прогнозного периода.

«Несмотря на насущную необходимость устранения дисбалансов в энергетическом секторе, ожидается, что дальнейшие правительственные решения по приведению тарифов на ЖКУ к рыночным уровням будут учитывать высокую социальную значимость тарифов. Поэтому ожидается, что их повышение будет поэтапным и будет сопровождаться расширением поддержки населения субсидиями», — говорится в отчете.

Отметим, что базовый сценарий макропрогноза НБУ за октябрь предполагает ощутимое снижение рисков безопасности в Украине с 2025 года. Ранее НБУ ожидал, что это произойдет с середины 2024 года.

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