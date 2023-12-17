В Украине дорожает коммуналка (инфографика) — Finance.ua

В Украине дорожает коммуналка (инфографика) Сегодня 09:33 — Личные финансы

В 2023 году в Украине подорожали жилищно-коммунальные услуги. Больше всего возросла стоимость электроэнергии, однако цены на природный газ, горячую воду и отопление остались без изменений.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики

Согласно этим данным, рост цен на электрическую энергию связан с июньским повышением тарифа. Стоимость электроэнергии выросла на 69,7%. Цена тогда подскочила до 2,64 гривны за 1 кВт*ч.

Также на 8,7% повысились расценки на уборку мусора.

На 3,9% подорожало содержание и ремонт жилья. На 2,7% повысились цены на услуги по управлению многоквартирными домами, на 0,8% подорожало водоснабжение и водоотвод, на 0,7% - канализация.

В то же время стоимость природного газа, горячей воды и отопления остается без изменений благодаря введенному мораторию в прошлом году. Учитывая, что подавляющее большинство граждан являются клиентами Нафтогаза, то платят за кубометр газа 7,96 гривны.

При потреблении, согласно соцнорме 9,9 кубометра, за декабрь нужно будет отдать 78,8 гривны. Однако следует учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку природного газа, которая отличается в зависимости от региона.

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