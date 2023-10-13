Столица может отказаться от бумажных квитанций за коммуналку. Эксперт объяснил опасность — Finance.ua

Столица может отказаться от бумажных квитанций за коммуналку. Эксперт объяснил опасность Сегодня 09:34 — Личные финансы

Столица может отказаться от бумажных квитанций за коммуналку. Эксперт объяснил опасность

В Киеве скоро изменятся условия оплаты коммунальных услуг, а именно КГГА планирует отказаться от бумажных счетов-фактур по оплате за коммунальные услуги. С одной стороны, это может казаться очень удобным нововведением, в духе экономии и инновации. Но отказ от бумажных квитанций в существующем формате включает в себя опасные скрытые нюансы для самих потребителей.

Об этом пишет глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

По его словам, при возникновении недоразумений или непрозрачных начислений именно бумажные счета-фактуры являются основными доказательствами нарушения прав потребителя при судебных спорах по защите прав потребителей коммунальных услуг.

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«Исходя из моего личного судебного опыта, именно наличие бумажных квитанций и детальной информации в них позволяло аргументированно доказать, что монополист махлюет со счетами. Например в услуге центрального отопления в бумажном счете содержится подробная информация о полученной услуге, задолженности, перерасчетах, начислениях, сроках и периодах по дому этой услуги и еще некоторые показатели, с помощью которых можно понять — за что именно, и как начисленные деньги», — отмечает специалист.

Попенко добавляет, что без бумажных счетов, где отражены все цифры, будет гораздо труднее доказать свою правоту (несправедливо насчитавших платежки) как в досудебных спорах, жалобах, переписках, так и в судах.

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«Если сравнить электронный счет-фактуру (на которые предлагает перейти КГГА) и бумажный, то можно понять, что электронный счет вообще не содержит никакой детальной информации и в случае предоставления этого счета в суд судья не сможет объективно увидеть, откуда взялась сумма начислений. В электронной квитанции не указан даже потребленный объем услуги, а есть только сумма к оплате за отдельный период», — объясняет Попенко.

Он уверен, что отказ от бумажных счетов может привести к всплеску мошеннических схем со стороны монополистов коммунальных услуг. В то время как при попытке подать на них в суд, вы будете лишены детальной схемы формирования ваших счетов и начисления сумм. В таком случае, даже по судебному запросу, монополист сможет предоставить суду любую распечатку по своему усмотрению, по которой не будет понятна суть ваших претензий.

«Поэтому советую не спешить отказываться от действующих бумажных счетов за коммунальные услуги, особенно за водоснабжение, отопление и т. д. По крайней мере, до тех пор, пока КГГА не признает эту проблему и не разработает принципиально иную электронную систему оплаты за коммунальные услуги, где будут детально указаны все показатели, все объемы и все данные по начислениям сумм за коммунальные услуги», — заявил глава Союза потребителей коммунальные услуги Украины.

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