Цены на коммуналку изменились: какие теперь суммы в платежках — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на коммуналку изменились: какие теперь суммы в платежках

Личные финансы
3
Цены на коммуналку изменились: какие теперь суммы в платежках
Цены на коммуналку изменились: какие теперь суммы в платежках
В Украине изменились суммы в жилищно-коммунальных платежках, несмотря на мораторий на ряд услуг. Год назад суммы были меньше примерно на 14%.
Об этом пишет портал Новости. Live со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
По информации Госстата, за период с августа 2022 по август 2023 подорожали практически все коммунальные услуги. В целом стоимость услуг ЖКХ выросла на 14,2%, больше всего повысился тариф на электрическую энергию — на 69,7%. С июня текущего года украинские потребители платят за ресурс 2,64 грн/кВт-ч.
Читайте также
Также украинцам приходится платить больше за услугу по уборке мусора — суммы на 13,8% выше. Остальные услуги подорожали меньше 10%:
  • услуги по канализации — на 0,7%;
  • услуги по водоснабжению — на 0,8%;
  • услуги по управлению многоквартирными домами — на 2,7%;
  • услуги по содержанию и ремонту жилья — на 7,5%.
Читайте также
В то же время стоимость природного газа не изменилась — этот тариф почти для всех граждан «Нафтогаз» установил на уровне 7,96 грн/м. куб. Услуга отопления и горячая вода даже стоят меньше — на 0,2%.
Источник: Госстат
Источник: Госстат

Прогнозы тарифов зимой

В правительстве уверяют, что цены на коммунальные услуги не будут меняться до завершения отопительного сезона. Следовательно, можно не беспокоиться о возможном подорожании услуг по меньшей мере до апреля 2024 года.
Стабильность тарифов обеспечивается воздействием возложенных специальных обязательств на участников на рынке газа. Благодаря чему поставщики тепла получат ресурс по фиксированной цене 7,4 гривны за куб. м.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.