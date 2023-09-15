Цены на коммуналку изменились: какие теперь суммы в платежках — Finance.ua

Цены на коммуналку изменились: какие теперь суммы в платежках Сегодня 16:04 — Личные финансы

Цены на коммуналку изменились: какие теперь суммы в платежках

В Украине изменились суммы в жилищно-коммунальных платежках, несмотря на мораторий на ряд услуг. Год назад суммы были меньше примерно на 14%.

Об этом пишет портал Новости. Live со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По информации Госстата, за период с августа 2022 по август 2023 подорожали практически все коммунальные услуги. В целом стоимость услуг ЖКХ выросла на 14,2%, больше всего повысился тариф на электрическую энергию — на 69,7%. С июня текущего года украинские потребители платят за ресурс 2,64 грн/кВт-ч.

Также украинцам приходится платить больше за услугу по уборке мусора — суммы на 13,8% выше. Остальные услуги подорожали меньше 10%:

услуги по канализации — на 0,7%;

услуги по водоснабжению — на 0,8%;

услуги по управлению многоквартирными домами — на 2,7%;

услуги по содержанию и ремонту жилья — на 7,5%.

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В то же время стоимость природного газа не изменилась — этот тариф почти для всех граждан «Нафтогаз» установил на уровне 7,96 грн/м. куб. Услуга отопления и горячая вода даже стоят меньше — на 0,2%.

Источник: Госстат

Прогнозы тарифов зимой

В правительстве уверяют, что цены на коммунальные услуги не будут меняться до завершения отопительного сезона. Следовательно, можно не беспокоиться о возможном подорожании услуг по меньшей мере до апреля 2024 года.

Стабильность тарифов обеспечивается воздействием возложенных специальных обязательств на участников на рынке газа. Благодаря чему поставщики тепла получат ресурс по фиксированной цене 7,4 гривны за куб. м.

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