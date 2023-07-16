Можно ли получить иск в суд за долги за коммуналку — Finance.ua

Можно ли получить иск в суд за долги за коммуналку Сегодня 08:28 — Личные финансы

Можно ли получить иск в суд за долги за коммуналку

Эксперты портала Юридический справочник для ВПЛ объяснили , может ли лицо, имеющее долги, получить иск в суд во время действия военного положения.

«В соответствии с Законом „О жилищно-коммунальных услугах“, потребитель обязан оплачивать предоставленные жилищно-коммунальные услуги по ценам/тарифам, установленным в соответствии с законодательством, в сроки, установленные соответствующими договорами. Вместе с тем на время действия военного положения правительство установило ряд смягчений в сфере оплаты коммунальных услуг», — говорится в сообщении.

Так, до прекращения или отмены военного положения в Украине запрещено:

начислять и взимать неустойку (штраф, пеню), инфляционные начисления, проценты годовых, за задолженность, образовавшуюся за несвоевременное и/или неполное внесение населением платы за жилищно-коммунальные услуги;

прекращать предоставление жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.

Однако это не освобождает потребителя от обязанности оплачивать коммунальные услуги.

Исключения:

1. Потребитель имеет право не оплачивать ЖКУ за период, когда он не пользовался коммунальными услугами (при отсутствии приборов учета) в связи с продолжительным отсутствием более 30 календарных дней при условии документального подтверждения.

2. Потребитель имеет право не оплачивать ЖКУ, если услуга не предоставлялась.

3. Потребитель имеет право на уменьшение оплаты ЖКУ, если услуга предоставлялась не в полном объеме.

4. Запрещено взыскание задолженности по ЖКУ, которая была образована после 24 февраля 2022 года с даты начала по дату завершения боевых действий или временной оккупации территорий, включенных в Перечень , при условии документального подтверждения, что потребитель покинул место своего проживания.

Таким образом, следует сделать вывод, что поставщик коммунальных услуг:

вправе направлять потребителям предупреждение о наличии задолженности и требовании об их оплате;

в случае неуплаты задолженности добровольно вправе обращаться в суд с иском о взыскании задолженности, возникшей до 24 февраля 2022 г.;

в случае неуплаты задолженности добровольно вправе обращаться в суд с иском о взыскании задолженности, возникшей после 24 февраля 2022 г. на территориях, не включенных в Перечень;

не должен обращаться в суд с иском о взыскании задолженности по ЖКУ, которая образована после 24 февраля 2022 г. с даты начала по дате завершения боевых действий или временной оккупации территорий, включенных в Перечень;

не имеет права начислять и взимать неустойку (штраф, пеню), инфляционные начисления, проценты годовых за задолженность, образовавшуюся за несвоевременное и/или неполное внесение населением платы за ЖКУ.

Как быть, если поставщик коммунальных услуг подал иск в суд и заявил незаконные требования?

Необходимо подать в суд отзыв на исковое заявление, опровергнув незаконные требования.

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