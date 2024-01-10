Инфляция в Украине упала до трехлетнего минимума: что подорожало за 2023 год — Finance.ua
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Инфляция в Украине упала до трехлетнего минимума: что подорожало за 2023 год

Личные финансы
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Инфляция в Украине упала до трехлетнего минимума: что подорожало за 2023 год
Инфляция в Украине упала до трехлетнего минимума: что подорожало за 2023 год
Рост потребительских цен в Украине в 2023 году замедлился до 5,1%. Это минимальное значение с 2020 года, когда инфляция составляла 5,0%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.
По данным статистического ведомства, в декабре цены выросли на 0,7%.
Инфляция в Украине упала до трехлетнего минимума: что подорожало за 2023 год
Однако из-за высоких темпов роста в начале года среднегодовая инфляция в 2023 году составила 12,9%.
Продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 4%. Больше всего подорожали мясо и мясопродукты — на 12,4%, а также масло — на 9,9% и молоко — на 9,7%.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 9,6%, на одежду и обувь — упали на 6,3%.
Инфляция в Украине упала до трехлетнего минимума: что подорожало за 2023 год
Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 12,8%.
Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,7%, здравоохранение на 8,7%, транспорт — на 3,2% (в т.ч. топливо — на 2,7%), цены на связь выросли на 1,5%, на отдых и культуру упали на 1,1%, образование подорожало на 12,8%, рестораны и гостиницы подорожали на 13,0%, разные товары и услуги на 11,3%.
Инфляция в Украине упала до трехлетнего минимума: что подорожало за 2023 год
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По материалам:
РБК-Україна
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