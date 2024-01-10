Инфляция в Украине упала до трехлетнего минимума: что подорожало за 2023 год — Finance.ua

Инфляция в Украине упала до трехлетнего минимума: что подорожало за 2023 год Сегодня 17:39 — Личные финансы

Инфляция в Украине упала до трехлетнего минимума: что подорожало за 2023 год

Рост потребительских цен в Украине в 2023 году замедлился до 5,1%. Это минимальное значение с 2020 года, когда инфляция составляла 5,0%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, в декабре цены выросли на 0,7%.

Однако из-за высоких темпов роста в начале года среднегодовая инфляция в 2023 году составила 12,9%.

Продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 4%. Больше всего подорожали мясо и мясопродукты — на 12,4%, а также масло — на 9,9% и молоко — на 9,7%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 9,6%, на одежду и обувь — упали на 6,3%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 12,8%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,7%, здравоохранение на 8,7%, транспорт — на 3,2% (в т.ч. топливо — на 2,7%), цены на связь выросли на 1,5%, на отдых и культуру упали на 1,1%, образование подорожало на 12,8%, рестораны и гостиницы подорожали на 13,0%, разные товары и услуги на 11,3%.

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