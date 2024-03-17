Что изменилось на рынке небанковских финуслуг в течение февраля — ответ НБУ — Finance.ua
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Что изменилось на рынке небанковских финуслуг в течение февраля — ответ НБУ

Казна и Политика
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Что изменилось на рынке небанковских финуслуг в течение февраля — ответ НБУ
Что изменилось на рынке небанковских финуслуг в течение февраля — ответ НБУ, Фото: НБУ
В прошлом месяце количество участников небанковского финансового рынка выросло до 1060. В течение февраля на рынке появилось четыре новых игрока, в то же время два решили покинуть рынок.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
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«Из реестров принудительно исключена одна финансовая компания и по инициативе заявителя исключен один страховщик. В то же время в реестр включен один страховой брокер и три коллекторские компании», — говорится в сообщении.
Инфографика: Национальный банк Украины
Инфографика: Национальный банк Украины
В НБУ сообщают, что за предыдущий месяц добровольно аннулировались все лицензии двум учреждениям — финансовой компании и страховщику. Это было сделано на основании поданных ими заявлений.
Двум другим финансовым компаниям согласовали изменение объема лицензии. В частности, одной финансовой компании разрешено расширить объем лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг.
В то же время еще одной финансовой компании было разрешено сократить объем лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг.
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По состоянию на 29 февраля на небанковском рынке работали:

  • 586 финансовых компаний (в январе было 528);
  • 86 страховщиков non-life (было 87);
  • 12 life-страховщиков (количество не изменилось);
  • один страховщик со особым статусом;
  • 125 ломбардов (количество не изменилось);
  • 129 кредитных союзов (количество не изменилось);
  • 10 лизинговых компаний (было 69);
  • 37 страховых брокеров (было 36);
  • 74 коллекторские компании (было 71).
Кроме того, на рынке признано 18 банковских групп (было 19) и 21 небанковскую группу (было 20).
На платежном рынке действуют 18 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (было 19), и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами (было 16).
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Отмена регистрации двух платежных систем произошла по обращению операторов этих платежных систем (т.е. добровольно).

На рынке действуют поставщики финансовых платежных услуг, среди которых:

  • 20 платежных учреждений (было 19);
  • 11 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось);
  • один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось);
  • один оператор почтовой связи (количество не изменилось).
Напомним, с начала полномасштабного вторжения на спецсчет, открытый Национальным банком Украины, поступило более 35,5 млрд грн в эквиваленте.
По материалам:
Finance.ua
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