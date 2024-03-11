В Нацбанке объяснили, связан ли отток депозитов из банков с новым законом о мобилизации — Finance.ua

В Нацбанке объяснили, связан ли отток депозитов из банков с новым законом о мобилизации Сегодня 17:01 — Кредит&Депозит

В Нацбанке объяснили, связан ли отток депозитов из банков с новым законом о мобилизации

Член Совета Национального банка Украины, доктор экономических наук Василий Фурман заявил, что отток депозитов из банков произошел из-за сезонного фактора, а не из-за законопроекта о мобилизации.

Об этом он сказал в эфире «Эспрессо».

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«Тема оттока средств из банковской системы, знаете, такая манипулятивная тема, которая звучала часто со страниц интернет-изданий или, там, даже на телевидении. Нацбанк опроверг все эти объяснения и сказал о том, что это был сезонный фактор. Мы так и думали, просто невозможно делать какие-либо выводы на примере всего одного месяца, а для нас чрезвычайно важен тренд — он не определяется одним месяцем и для Национального банка на сегодня, например, стабильность на валютном рынке, курсовая стабильность, макростабильность, стабильность банковской системы, рост депозитов банковской системы, рост кредитов — это чрезвычайно важные цели», — рассказал эксперт.

По словам Фурмана, Нацбанк отметил, что прошлый год был рекордным по увеличению депозитов в банковской системе, в том числе в гривне — 20,5%, и они достигли своего исторического максимума общей суммой — 711 млрд грн.

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«Мы говорили, что сезонное значительное увеличение, например, депозитов, поступления на счета физических и юридических лиц в декабре, и в январе незначительный отток, потому что обычно бюджетные расходы еще идут большие в последние месяцы года, или если мы говорим о физических лицах, то им также в конце года выплачивают зарплаты, премии. Потом исторически люди тратят средства в январе, поэтому был незначительный отток депозитов, но в феврале мы увидели, что, наоборот, идет рост депозитов в банках на 2,3%, и общая сумма уже к началу марта составляется 77 млрд грн. Идет динамика положительная. В целом ситуация на банковском рынке, на финансовом рынке, на валютном рынке, с депозитами является контролируемой», — подытожил член Совета Национального банка Украины.

Справка Finance.ua:

Ранее глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в январе вклады в национальной валюте сократились на 3,2% или («минус» 51,3 млрд грн) до 1577,1 млрд грн. Это самые большие темпы и объемы сокращения депозитов в гривне с начала войны;

Он отмечал, что сокращение банковских вкладов в гривне в первый месяц года — это сезонное явление, связанное с пиковыми расчетами в декабре. Однако также допускал, что определенный негативный эффект мог быть связан с нормами законопроекта № 10 449 относительно «военной службы, мобилизации и учета»;

в Фонде гарантирования объяснили, что отток вкладов, который в последнее время обсуждали в медиапространстве, не является следствием возможных законодательных изменений, а является традиционным сезонным явлением, характерным для этого периода и в предыдущие годы.

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