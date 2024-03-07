Какие вклады по размеру держат украинцы в банках — Finance.ua

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Какие вклады по размеру держат украинцы в банках

Кредит&Депозит
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Какие вклады по размеру держат украинцы в банках
Какие вклады по размеру держат украинцы в банках
Национальный банк Украины опубликовал данные о вкладах физических лиц и ФЛП в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Какие вклады украинцы держат по размеру:

  • 299,2 тысячи вкладов на сумму 553,2 млрд гривен: депозиты более чем на 600 тыс. грн;
  • 205,4 тысячи вкладов на сумму 99,4 млрд гривен: депозиты от 400 тыс. грн до 600 тыс. грн;
  • 616,8 тысячи вкладов на сумму 169,7 млрд гривен: депозиты от 200 тыс. грн до 400 тыс. грн;
  • 38,7 млн вкладов на сумму 372,7 млрд гривен: от 10 грн до 200 тыс. грн;
  • 27,8 млн вкладов на сумму 28,3 млн гривен: до 10 гривен.

Сколько вкладов в общей сложности

Данные Национального банка свидетельствуют, что на начало года в 63 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 67,6 млн вкладов на сумму 1 трлн 195 млрд гривен. Из них 9,9 млн вкладов были в валюте на сумму 427,3 гривен.
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В то же время Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщал, что на 1 февраля 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 195,0 млрд грн. В январе сумма составляла 1234,8 млрд грн.
Напомним, по данным НБУ, больше всего вкладов в государственном ПриватБанке — 378,2 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк — 184,3 млрд гривен. На третьем — частный Универсал Банк — 62,9 млрд гривен. Банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 58,6 млрд гривен, на 4 месте.
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Ранее глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал, что в январе вклады в национальной валюте сократились на 3,2% или («минус» 51,3 млрд грн) до 1 577,1 млрд грн. Это самые большие темпы и объемы сокращения депозитов в гривне с начала войны.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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