Какие вклады по размеру держат украинцы в банках — Finance.ua

Какие вклады по размеру держат украинцы в банках Сегодня 10:14 — Кредит&Депозит

Какие вклады по размеру держат украинцы в банках

Национальный банк Украины опубликовал данные о вкладах физических лиц и ФЛП в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Какие вклады украинцы держат по размеру:

299,2 тысячи вкладов на сумму 553,2 млрд гривен: депозиты более чем на 600 тыс. грн;

205,4 тысячи вкладов на сумму 99,4 млрд гривен: депозиты от 400 тыс. грн до 600 тыс. грн;



616,8 тысячи вкладов на сумму 169,7 млрд гривен: депозиты от 200 тыс. грн до 400 тыс. грн;



38,7 млн вкладов на сумму 372,7 млрд гривен: от 10 грн до 200 тыс. грн;



27,8 млн вкладов на сумму 28,3 млн гривен: до 10 гривен.



Сколько вкладов в общей сложности

Данные Национального банка свидетельствуют, что на начало года в 63 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 67,6 млн вкладов на сумму 1 трлн 195 млрд гривен. Из них 9,9 млн вкладов были в валюте на сумму 427,3 гривен.

Читайте также Банкир рассказал, как возрастут ставки по депозитам в марте

В то же время Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщал , что на 1 февраля 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 195,0 млрд грн. В январе сумма составляла 1234,8 млрд грн.

Напомним, по данным НБУ, больше всего вкладов в государственном ПриватБанке — 378,2 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк — 184,3 млрд гривен. На третьем — частный Универсал Банк — 62,9 млрд гривен. Банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 58,6 млрд гривен, на 4 месте.

Читайте также В 2023 году украинцы вложили рекордный объем средств в депозиты

Ранее глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал , что в январе вклады в национальной валюте сократились на 3,2% или («минус» 51,3 млрд грн) до 1 577,1 млрд грн. Это самые большие темпы и объемы сокращения депозитов в гривне с начала войны.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.