В 2023 году украинцы вложили рекордный объем средств в депозиты — Finance.ua

В 2023 году украинцы вложили рекордный объем средств в депозиты Сегодня 16:02 — Кредит&Депозит

В 2023 году украинцы вложили рекордный объем средств в депозиты

Прирост средств населения и бизнеса на счетах в банках продолжается. Годовой темп прироста срочных депозитов населения в гривне стал рекордным за более чем десять лет.

Об этом говорится в Обзоре банковского сектора за IV квартал 2023 года Национального банка Украины.

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«Рост средств клиентов на счетах в банках продолжался весь год, а их доля в обязательствах банков осталась на рекордных уровнях — около 91%. Зато доля рефинансирования НБУ обновила минимум 2006 года», — говорится в обзоре.

Объемы гривневых депозитов в 2023 году

Объемы гривневых средств физических лиц выросли на 7.3% за IV квартал и на 20.5% за год. Темпы прироста в течение квартала ускорялись, заметнее всего — в декабре благодаря сезонному поступлению зарплат и премий.

Годовой темп прироста срочных депозитов населения в гривне стал рекордным за более чем десять лет — 37.2%

Гривневые средства хозяйствующих субъектов приросли на 17.8% за IV квартал (на 50.8% за год). Самые высокие приливы средств наблюдались в государственных и частных банках — более 20% за квартал.

Средства бизнеса в иностранной валюте росли медленнее — на 3.2% за квартал, причем рост произошел только в государственных и частных банках — на 11.2% и 9.1% соответственно.

Объемы валютных депозитов в 2023 году

Уровень долларизации депозитов снижался шестой квартал подряд (до 31,5%) за счет более активного прироста гривневых средств. В конце года снятие части валютных ограничений повлекло за собой сокращение спроса на покупку валюты для вложения на срочные депозиты.

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Объемы валютных срочных депозитов росли у всех групп банков, наиболее активно — у иностранных, на 7.7% за квартал и в 2.3 раза с начала года.

Ситуация с депозитами в 2024 году

«Начало 2024 года ознаменовалось традиционными сезонными отливами средств со счетов физических лиц, однако это не создает угроз для стабильности фондирования банков», — добавили в Нацбанке.

Напомним, ранее глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил , что вклады в национальной валюте сократились на 3,2% или («минус» 51,3 млрд грн) до 1577,1 млрд грн. Это самые большие темпы и объемы сокращения депозитов в гривне с начала войны.

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