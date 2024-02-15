Что будет с депозитами в конце февраля — Finance.ua

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Что будет с депозитами в конце февраля

Кредит&Депозит
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Что будет с депозитами в конце февраля
Что будет с депозитами в конце февраля
В сегменте гривневых депозитов на следующей неделе будет наблюдаться ожидаемая стабильность. Несмотря на единичные случаи повышения ставок, кардинальных изменений ждать не стоит.
Об этом пишет 24 Канал.
Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев спрогнозировал, что средние ставки по гривневым депозитам на 3 — 6 месяцев составят 13,5% годовых. При этом доход от срока 9 — 12 месяцев составит 12,5 — 13% годовых.
От чего будут зависеть ставки в дальнейшем:
  • размера ставок по 3-месячным депозитным сертификатам (19%) и размера учетной ставки (15%);
  • сроков и объема поступлений международной финпомощи (уже в марте ожидается первый транш из 50 миллиардов евро);
  • ситуации в экономике страны (в том числе от уровня инфляции, курса гривны к основным валютам);
  • ситуации на фронте;
  • внутриполитических обстоятельств и общественных настроений.
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«Однако мы склонны полагать, что конъюнктура будет более или менее благоприятной для дальнейшего роста количества вкладов: ведь именно гривневые депозиты сейчас являются наиболее выгодным механизмом для сохранения и приумножения средств граждан (напомню, что чистая прибыль по гривневым вкладам, учитывающая инфляцию и банковские платежи, составляет в среднем 5 — 6%, что почти втрое превышает прибыль по валютным вкладам)», — прокомментировал Замотаев.

Курс доллара на наличном рынке

На прошлой неделе спрос на валюту со стороны населения незаметно сокращался, рассказала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.
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«Курс гривны на наличном рынке не смог преодолеть 38 гривен за доллар. Но в последние два дня даже несколько откорректировался до 38,10 — 38,15 гривны за доллар», — отметила Золотько.
На текущую неделю она спрогнозировала, что курс доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 38 — 38,5 гривны.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

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По материалам:
Телеканал 24
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