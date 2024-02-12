Как изменились ставки на кредиты и депозиты в начале года — Finance.ua
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Как изменились ставки на кредиты и депозиты в начале года

Кредит&Депозит
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Как изменились ставки на кредиты и депозиты в начале года
Как изменились ставки на кредиты и депозиты в начале года
Банки Украины в начале 2024 г. повысили ставки по кредитам для населения. Ставки по депозитам несколько снизились.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

Ставки по кредитам

По данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в январе 2024 г. в национальной валюте составляли 34,6% годовых. Ставки выросли на 0,9 п.п.
Ставки по новым кредитам населения в иностранной валюте упали с 6,4% до 5,0% годовых.
Как изменились ставки на кредиты и депозиты в начале года
Кредитный портфель банков для населения вырос на 2,1% до 227 млрд гривен.
Как изменились ставки на кредиты и депозиты в начале года

Ставки по депозитам

Средние ставки депозитов для населения упали с 8,6 до 8,5%.
Ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 11,7% годовых. Ставки по новым депозитам для населения в валюте остались на уровне 1,0%.
Как изменились ставки на кредиты и депозиты в начале года
Депозитный портфель банков для населения сократился на 2,5% до 1,051 трлн гривен.
Как изменились ставки на кредиты и депозиты в начале года

Справка Finance.ua:

  • ранее член совета НБУ Василий Фурман заявлял, что банки довольно оптимистично настроены относительно увеличения кредитования, более того, они закладывают восстановление кредитования в свои бизнес-планы и готовы наращивать кредитные портфели;
  • в начале 2024 года украинцы хранили в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 1 трлн 234,8 млрд гривен. Несмотря на очень низкие ставки, 35,5% вкладов было в иностранной валюте;
  • в течение 2023 года депозиты бизнеса и населения выросли на четверть или полтриллиона гривен.
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По материалам:
РБК-Україна
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