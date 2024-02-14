ТОП-5: рейтинг банков Украины по вкладам (инфографика) — Finance.ua

ТОП-5: рейтинг банков Украины по вкладам (инфографика) Сегодня 11:05 — Кредит&Депозит

Как сообщал Нацбанк, банковский сектор получил 86,5 млрд грн прибыли за 2023 год. Это почти вчетверо выше показателя за 2022 год и на 12% выше результатов 2021 года.

Об этом сообщает НБУ

Больше всего вкладов в ПриватБанке — 391,5 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк, в нем украинцы хранят 188,3 млрд гривен. На 3-м месте частный Универсал Банк — 65,0 млрд гривен.

Напомним, в 2022 году платежеспособные банки получили 24,7 млрд грн чистой прибыли против 77,4 млрд грн в 2021 году. По состоянию на 1 января 2024 года, согласно годовым показателям, только семь из 63 платежеспособных банков были убыточными с совокупным убытком 245 млн грн.

В ТОП-20 входят такие банки:

Справка Finance.ua:

По словам главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, вклады в национальной валюте сократились на 3,2% или (минус 51,3 млрд грн) до 1577,1 млрд грн. Это самые большие темпы и объемы сокращения депозитов в гривне с начала войны.

Напомним, по данным Национального банка, объем частных переводов в Украину из-за границы за 2023 год составил 11,568 млрд долларов, что на 7,8% меньше, чем годом ранее (12,543 млн долларов).



Объем денежных переводов, которые мигранты посылают из Евросоюза в свои страны, в 2022 году достиг рекордных 43,5 млрд евро. Это на 13,9% выше показателя за 2021 год, составившего 38,2 млрд евро. Об этом сообщает Евростат.

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