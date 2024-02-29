Банкир рассказал, как возрастут ставки по депозитам в марте — Finance.ua

Банкир рассказал, как возрастут ставки по депозитам в марте Сегодня 11:05 — Кредит&Депозит

Банкир рассказал, как возрастут ставки по депозитам в марте, Фото: freepik.com

В марте ставки по акционным гривневым депозитам в зависимости от срока размещения средств могут достичь 17% годовых.

Такой прогноз дал директор департамента розничного бизнеса «Глобус Банка» Дмитрий Замотаев в комментарии Укринформу

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По словам эксперта, до конца марта размер учетной ставки НБУ, как и ставки по 3-месячным депозитам, скорее всего, останутся без изменений: 15% и 19% соответственно. Это означает, что в сегменте гривневых вкладов будут наблюдаться две параллельные тенденции.

«Первая — „стагнация“ ставок: с конца декабря 2023 года большинство банков уже пересмотрели доходность гривневых вкладов, поэтому их условия почти не изменятся. К примеру, средняя доходность депозитов сроком на 3−6 месяцев составит 13,5% годовых, а на срок от 9 месяцев до 1 года — 12,5−13%», — говорит эксперт.

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Вторая тенденция, по его словам, это усиление «депозитной конкуренции» между банками: люди постараются найти наиболее привлекательные условия для сбережений. Именно поэтому, по мнению специалиста, на рынке могут появляться новые депозитные продукты или начнут действовать новые привлекательные краткосрочные депозитные акции с повышенными процентами (в среднем до 15,5−17% годовых).

«Вряд ли увеличение доходности по депозитам в марте будет носить системный или долгосрочный характер: скорее всего, эти „улучшенные“ депозиты будут точечными, нацеленными именно на увеличение депозитных портфелей банков», — считает Замотаев.

При этом уровень чистой прибыли по гривневым вкладам, который учитывает инфляцию и необходимые банковские комиссии за оформление, сохранится в диапазоне 5−6%, что будет стимулировать граждан к открытию новых вкладов.

«В настоящее время именно гривневые вклады — наиболее привлекательный, понятный и простой способ получения пассивной прибыли, почти втрое превышающей прибыль по вкладам в валюте», — констатировал эксперт.

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Он также прогнозирует, что инерционный период постепенного снижения ставок по валютным депозитам в марте будет продолжаться.

Напомним, по данным НБУ, во второй половине 2023 года банки снижали ставки по кредитам и депозитам из-за снижения Национальным банком учетной ставки.

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Укрінформ По материалам:

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