Украинцы сокращают вклады в банках: сколько денег находится на счетах — Finance.ua

Украинцы сокращают вклады в банках: сколько денег находится на счетах Сегодня 10:02 — Кредит&Депозит

Украинцы сокращают вклады в банках: сколько денег находится на счетах

По состоянию на 1 февраля 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 195,0 млрд грн. В январе сумма составляла 1234,8 млрд грн.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

В какой валюте украинцы держат депозиты:

вклады в национальной валюте — 767,8 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 427,3 млрд грн.

Сколько вкладов у ФЛП

Доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 февраля 2024 года составила 3,3%, а сумма их вкладов составила 137,2 млрд грн (11,5% от общей суммы вкладов (вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда с 1 января 2017 года). В январе доля ФЛП составляла 3,2%, а сумма их вкладов составляла 149,9 млрд грн.

Гарантирование вкладов

С 13 апреля 2022 года во время действия в Украине военного положения и в течение трех месяцев после отмены или прекращения его действия на вклады физических лиц (в т.ч. ФЛП) в банках Украины распространяются 100% гарантии.

По истечении трехмесячного срока со дня отмены или прекращения действия военного положения максимальная сумма гарантированного возмещения для вкладчиков банков Украины составит 600 тыс. грн.

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Напомним, заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Белай заявляла , что отток вкладов, который в последнее время обсуждали в медиапространстве, не является следствием возможных законодательных изменений, а традиционным сезонным явлением, характерным для этого периода и в предыдущие годы.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил , что в январе вклады в национальной валюте сократились на 3,2% или (минус 51,3 млрд грн) до 1 577,1 млрд грн. Это самые большие темпы и объемы сокращения депозитов в гривне с начала войны.

Справка Finance.ua:

по данным НБУ, вкладов больше всего в ПриватБанке — 391,5 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк, в нем украинцы хранят 188,3 млрд гривен. На 3-м месте частный Универсал Банк — 65,0 млрд гривен;

годовой темп прироста срочных депозитов населения в гривне стал рекордным за более чем десять лет.

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