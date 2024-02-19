Банки снизили кредитные и депозитные ставки для населения (инфографика) — Finance.ua
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Банки снизили кредитные и депозитные ставки для населения (инфографика)

Кредит&Депозит
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Банки снизили кредитные и депозитные ставки для населения (инфографика)
Банки снизили кредитные и депозитные ставки для населения (инфографика)
На протяжении IV квартала 2023 г. украинские банки снижали ставки по депозитам и кредитам. По депозитам для населения средняя ставка составила 14,2% годовых, а по кредитам — 27,3%.
Об этом сообщается в Обзоре банковского сектора Национального банка Украины (IV квартал 2023 г.).
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В обзоре отмечено, что в ІV квартале Нацбанк снижал учетную ставку два раза, совокупно на 5 процентных пунктов. За прошлый год ключевая ставка снизилась на 10 п. п. до 15% годовых. Ставка по депозитным сертификатам НБУ «овернайт» в течение 2023 года снижалась на 8 п. п, с октября она сравнялась с учетной ставкой.
Банки снизили кредитные и депозитные ставки для населения (инфографика)

Депозитная ставка

Ставки по гривневым средствам субъектов хозяйствования, скорее всего, отреагировали на снижение ключевой ставки. С пика в июле они снизились на 4,1 п. п., а за IV квартал — на 2,2 п. п. до 10,2% годовых.
В то же время снижение ставок по срочным вкладам физлиц в течение квартала было медленным. Средняя ставка для 12-месячных гривневых депозитов снизилась всего на 0,3 п. п. за квартал — до 14,2% годовых.
Банки снизили кредитные и депозитные ставки для населения (инфографика)
«Таким образом, привлечение средств от бизнеса снова дешевле, чем от населения», — отмечают в НБУ.

Кредитные ставки

В течение квартала рыночные ставки по гривневым кредитам субъектов хозяйствования снизились еще на дополнительный 1.0 п. п., составив 17,7% годовых. Общее удешевление в течение 2023 составило 2,3 п. п. В IV квартале больше всего снизились ставки по кредитам МСП.
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Подобная динамика наблюдалась и по кредитам физическим лицам: снижение стоимости по новым соглашениям на 2,5 п. п. за год и на 1,1 п. п. за IV квартал — до 27,3% годовых.
Банки снизили кредитные и депозитные ставки для населения (инфографика)
«Среди прочего из-за эффекта изменения структуры кредитования — доля субсидированных ипотечных займов росла», — отмечают в НБУ.
Напомним, по финансовым показателям банковская система в 2023 году установила два исторических рекорда. Начисленный налог на прибыль в 2023 году составил 73,5 млрд грн. Это в 10 и 11,5 раза больше, чем год и два года назад. Это также в два раза больше, чем за предыдущие 15 лет.
По материалам:
РБК-Україна
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