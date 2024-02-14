В Нацбанке объяснили, что нужно, чтобы кредитные ставки были низкими — Finance.ua

В Нацбанке объяснили, что нужно, чтобы кредитные ставки были низкими Сегодня 17:00 — Кредит&Депозит

В Нацбанке объяснили, что нужно, чтобы кредитные ставки были низкими

Для того чтобы кредитные ставки были низкими, должны быть низкими ставки по депозитам. Для этого требуются низкие инфляционные ожидания.

Об этом заявил директор Департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Владимир Лепушинский в ходе онлайн-дискуссии Института экономических исследований и политических консультаций «Кредитование для восстановления».

«Кредитные ставки уже постепенно снижаются, реагируя на начатое НБУ снижение процентных ставок», — отметил Владимир Лепушинский.

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По его словам, банковская система Украины хорошо капитализирована и ликвидна. Благодаря этому она не только подтвердила высокий запас прочности в последние годы, но и доказала, что даже во время полномасштабной войны кредитование возможно.

Как возросла кредитная активность в 2023 году

«В 2023 году в ответ на восстановление экономики и улучшение ожиданий кредитная активность выросла со стороны спроса и предложения», — заявил Лепушинский.

Чистый гривневый портфель бизнес-кредитов вырос во втором полугодии на 7,7%, объем чистого розничного кредитного портфеля в гривне увеличился за год на 20%.

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Свежие результаты опроса банков свидетельствуют о возобновлении кредитного спроса и росте уровня одобрения заявок.

Прогнозы банкиров на следующий год

Банкиры ожидают в следующие 12 месяцев оживления кредитования предприятий и населения.

Стратегия развития кредитования

Национальный банк нарабатывает Стратегию развития кредитования.

В частности, на этапе сопротивления полномасштабной агрессии россии она будет способствовать кредитной поддержке отраслей, обеспечивающих обороноспособность и экономическую устойчивость государства.

Также кредитование должно стать мощным двигателем для послевоенного восстановления.

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«Основная задача НБУ — сохранение ценовой и финансовой стабильности. Именно макрофинансовая стабильность является залогом устойчивого восстановления кредитования. Она позволит создать условия для восстановления кредитоспособного спроса и снижения премии за риск в стоимости кредитов», — подытожил Лепушинский.

Ранее в Нацбанке сообщали , что банки Украины в начале 2024 года повысили ставки по кредитам для населения. Ставки по депозитам несколько снизились. Так, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в январе 2024 г. в национальной валюте составляли 34,6% годовых. Ставки выросли на 0,9 п.п. Средние ставки депозитов для населения упали с 8,6 до 8,5%.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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