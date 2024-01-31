Украинцы стали чаще брать кредиты: член совета НБУ заявил о восстановлении кредитования — Finance.ua

Украинцы стали чаще брать кредиты: член совета НБУ заявил о восстановлении кредитования
Банки довольно оптимистично настроены относительно увеличения кредитования, более того, они закладывают восстановление кредитования в свои бизнес-планы и готовы наращивать кредитные портфели.
Об этом сказал член совета НБУ Василий Фурман во время брифинга, передает Укринформ.
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«Кредитование медленно, но восстанавливается. Чистые кредиты населения в течение 2023 года выросли на 22%. Рост происходил прежде всего благодаря возобновлению карточного кредитования. Также выросли объемы ипотечного кредитования, благодаря выдаче услуг займов по программе «єОселя», — сказал Фурман.
Он уточнил, что чистые гривневые кредиты в 2023 году незначительно сократились, где-то на 1,5%.
«В то же время, например, если посмотреть июнь — декабрь прошлого года, то мы видели тенденцию роста кредитования корпоративного бизнеса», — отметил Фурман.
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По его словам, банки в целом оптимистично настроены на увеличение кредитования. Они закладывают восстановление кредитования в свои бизнес-планы и готовы наращивать портфели.
«Мы слышали оценки, что где-то в среднем 10% (рост кредитного портфеля. — Ред.)», — заявил член совета НБУ.
Справка Finance.ua:
- кредиты, вероятно, все еще могут дешеветь после декабрьского снижения Национальным банком Украины учетной ставки с 16% до 15% годовых, считает замглавы НБУ Сергей Николайчук;
- объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным Национального банка, в декабре вырос на 0,2% до 997,684 млрд гривен;
- кредитный рейтинг — это оценка финансовой надежности человека и показатель кредитоспособности его как заемщика. Кредитный рейтинг формируется на основе информации по кредитной истории, соблюдения платежной дисциплины, уровня доходов, количества существующих кредитов, соотношения долгов и доходов и других финансовых показателей.
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