Украинцы стали чаще брать кредиты: член совета НБУ заявил о восстановлении кредитования — Finance.ua

Украинцы стали чаще брать кредиты: член совета НБУ заявил о восстановлении кредитования Сегодня 15:01 — Кредит&Депозит

Украинцы стали чаще брать кредиты: член совета НБУ заявил о восстановлении кредитования

Банки довольно оптимистично настроены относительно увеличения кредитования, более того, они закладывают восстановление кредитования в свои бизнес-планы и готовы наращивать кредитные портфели.

Об этом сказал член совета НБУ Василий Фурман во время брифинга, передает Укринформ.

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«Кредитование медленно, но восстанавливается. Чистые кредиты населения в течение 2023 года выросли на 22%. Рост происходил прежде всего благодаря возобновлению карточного кредитования. Также выросли объемы ипотечного кредитования, благодаря выдаче услуг займов по программе «єОселя», — сказал Фурман.

Он уточнил, что чистые гривневые кредиты в 2023 году незначительно сократились, где-то на 1,5%.

«В то же время, например, если посмотреть июнь — декабрь прошлого года, то мы видели тенденцию роста кредитования корпоративного бизнеса», — отметил Фурман.

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По его словам, банки в целом оптимистично настроены на увеличение кредитования. Они закладывают восстановление кредитования в свои бизнес-планы и готовы наращивать портфели.

«Мы слышали оценки, что где-то в среднем 10% (рост кредитного портфеля. — Ред.)», — заявил член совета НБУ.

Справка Finance.ua:

кредиты, вероятно, все еще могут дешеветь после декабрьского снижения Национальным банком Украины учетной ставки с 16% до 15% годовых, считает замглавы НБУ Сергей Николайчук;

объем кредитов, выданных коммерческими банками корпоративному сектору и физическим лицам, по оперативным данным Национального банка, в декабре вырос на 0,2% до 997,684 млрд гривен;

кредитный рейтинг — это оценка финансовой надежности человека и показатель кредитоспособности его как заемщика. Кредитный рейтинг формируется на основе информации по кредитной истории, соблюдения платежной дисциплины, уровня доходов, количества существующих кредитов, соотношения долгов и доходов и других финансовых показателей.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Укрінформ По материалам:

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