Нацбанк принял решение по учетной ставке — Finance.ua

Нацбанк принял решение по учетной ставке Сегодня 14:15 — Кредит&Депозит

Нацбанк принял решение по учетной ставке

Правление Национального банка 25 января приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15%.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Это решение согласуется с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведения в целевой диапазон 5% ± 1 п.п. на горизонте монетарной политики», — говорится в сообщении.

В 2023 году инфляция существенно замедлилась, в том числе благодаря последовательной монетарной политике НБУ.

Несмотря на продолжение российской агрессии, в прошлом году инфляционное давление существенно снизилось. В ноябре инфляция замедлилась до 5,1% в годовом измерении и оставалась на этом уровне в декабре. Ослаблению ценового давления в значительной степени способствовали высокие урожаи и снижение мировых цен на энергоносители. Важную роль отыгрывал мораторий на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги", — говорят в Нацбанке.

В то же время замедление базовой инфляции до 4,9% по итогам года свидетельствует и о значительном влиянии последовательной монетарной политики НБУ, в частности, мер по обеспечению курсовой устойчивости и привлекательности гривневых активов. Они способствовали улучшению курсовых и инфляционных ожиданий.

Несмотря на ожидаемое ускорение инфляции в 2024 году, она будет оставаться умеренной и вернется в целевой диапазон в 2025 году, прогнозирует регулятор.

«Учитывая баланс рисков, необходимость поддержания курсовой устойчивости и умеренной инфляции в 2024 году с последующим ее приведением в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. на протяжении 2025 года, Правление НБУ решило сохранить неизменной учетную ставку, а также другие процентные ставки по операциям НБУ «, — добавили в НБУ.

Справка Finance.ua:

15 декабря 2023 г. Нацбанк снизил учетную ставку до 15%;

правление НБУ приняло решение с 27 октября 2023 установить учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт;

правление Национального банка 14 сентября приняло решение снизить учетную ставку с 22 до 20%.



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