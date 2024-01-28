Что учитывается для кредитного рейтинга — Finance.ua

Что учитывается для кредитного рейтинга Сегодня 14:37 — Кредит&Депозит

Что учитывается для кредитного рейтинга

Кредитный рейтинг — это оценка финансовой надежности человека и показатель кредитоспособности его как заемщика.

Об этом пишет ФинКульт.

Какую информацию берут для формирования кредитного рейтинга

Кредитный рейтинг формируется на основе информации по кредитной истории, соблюдения платежной дисциплины, уровня доходов, количества существующих кредитов, соотношения долгов и доходов и других финансовых показателей.

Учитывается история занятости человека, профессиональная деятельность, наличие своей недвижимости и соблюдение обязательств перед другими кредиторами.

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Информация о задолженности за коммунальные услуги также оказывает влияние на формирование кредитного рейтинга человека.

«Все эти данные составляют полный портрет финансовой надежности и ответственности заемщика. Это помогает оценить риск для кредитора и определить вероятность возврата ссуды. Каждый вовремя погашенный кредит его повышает. Несвоевременно погашенные задолженности, наоборот, ухудшают его», — объясняют в ФинКульте.

Какие организации играют ключевую роль в формировании кредитных рейтингов

Бюро кредитных историй — это организации, которые собирают, хранят и предоставляют информацию о кредитной истории физических лиц и компаний. Кредиторы обращаются в эти бюро для получения информации перед предоставлением кредита или другой финансовой услуги.

Каждый гражданин имеет право бесплатно раз в год проверить кредитную историю.

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Учреждения, предоставляющие кредитные услуги, опираются на кредитный рейтинг для принятия решения: предоставлять кредит человеку или нет.

Высокий кредитный рейтинг свидетельствует о высокой вероятности своевременного возврата кредита, что может привести к более выгодным условиям займа.

Снижение рейтинга может означать большой риск для кредитора. Плохая кредитная история является причиной отказа в предоставлении кредита.

Как улучшить свой кредитный рейтинг

Будьте финансово ответственными, не переоценивайте собственную финансовую состоятельность, беря кредиты, и соблюдайте дисциплину своевременного погашения каких-либо долговых обязательств.

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