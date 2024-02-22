В Фонде гарантирования объяснили, почему в начале года украинцы забирали деньги из банков — Finance.ua
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В Фонде гарантирования объяснили, почему в начале года украинцы забирали деньги из банков

Кредит&Депозит
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В Фонде гарантирования объяснили, почему в начале года украинцы забирали деньги из банков
В Фонде гарантирования объяснили, почему в начале года украинцы забирали деньги из банков
Отток вкладов, который в последнее время обсуждали в медиапространстве, не является следствием возможных законодательных изменений, а традиционным сезонным явлением, характерным для этого периода и в предыдущие годы.
Об этом заявила заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай во время Х Legal Banking Forum.

Какая ситуация с вкладами сейчас

В настоящее время фиксируется постепенное увеличение суммы вкладов физлиц и ФЛП, которая к началу февраля составила почти 1,2 трлн грн.
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Структура вкладов в разрезе валют и по срочности в последние два года остается стабильной. «Это говорит о сохранении доверия вкладчиков к национальной валюте и банковской системе в целом», — отметила Билай.
Инфографика: ФГВФЛ
Инфографика: ФГВФЛ
С начала полномасштабного военного вторжения россии на территорию Украины и введением военного положения увеличилась доля вкладов более 600 тыс. грн.
«На это влияют 100% гарантии по вкладам, действующие с апреля 2022 на время военного положения и три месяца после его отмены. Когда повышается порог гарантирования, вклады начинают укрупняться. В то же время такая тенденция свидетельствует о накоплении сбережений», — пояснила Билай.

Доступ к гарантированным выплатам

За последние два года Фонд облегчил доступ к гарантированным выплатам — сначала были введены дистанционные выплаты через онлайн-сервисы нескольких банков-агентов Фонда, а с октября 2023 получить гарантированное возмещение можно через сервис «Возвращение вкладов» в приложении «Дія».
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С 13 апреля 2022 года во время действия военного положения и три месяца после его отмены или прекращения в Украине действуют 100% гарантии по банковским вкладам физических лиц и ФЛП. После истечения трехмесячного срока сумма гарантированного возмещения составит 600 тыс. грн.

Справка Finance.ua:

  • Ранее глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в январе вклады в национальной валюте сократились на 3,2% или («минус» 51,3 млрд грн) до 1577,1 млрд грн. Это самые большие темпы и объемы сокращения депозитов в гривне с начала войны;
  • Он отмечал, что сокращение банковских вкладов в гривне в первый месяц года — это сезонное явление, связанное с пиковыми расчетами в декабре. Однако также допускал, что определенный негативный эффект мог быть связан с нормами законопроекта № 10 449 относительно «военной службы, мобилизации и учета».
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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