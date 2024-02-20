Украинцы рассказали, что для них «идеальный банк» (инфографика) — Finance.ua

Украинцы рассказали, что для них «идеальный банк» (инфографика) Сегодня 12:06 — Личные финансы

Украинцы рассказали, что для них «идеальный банк» (инфографика)

Уровень доверия к банкам у украинцев по сравнению с довоенным периодом почти не изменился. Доверяет банкам 61% опрошенных, об увеличении доверия заявило 20% опрошенных, и только у 19% оно уменьшилось.

Об этом рассказала Марина Нестерова, R&D директор InMind на конференции FinYear , прошедшей 16 февраля в Киеве.

Какими банковскими продуктами пользуются украинцы:

65% карты с личными средствами.

43% кредитные карты.

24% другие кредитные продукты.

23% депозиты, вклады.

Диджитал привычки пользователей карт

Так, 83% пользователей банковских услуг использовали цифровой банкинг в течение последнего месяца.

Только мобильное приложение использовали 48%, только онлайн банкинг — 9%, и пользовались двумя этими каналами — 43% украинцев.

Также 51% украинцев отметили, что готовы полностью перейти в ближайшие два года на цифровой банкинг.

Какой идеальный банк

Что касается того, каким должен быть идеальный банк, самое главное, что назвали опрошенные, — чтобы банк имел удобное мобильное приложение и имел возможность предоставлять услуги удаленно (61% и 59% соответственно).

Также важна безопасность хранения средств, эту функцию назвали 51% опрошенных. Банк должен предоставлять «плюшки» пользователям услуг (32%) и разрешать контролировать финансы (32%).

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