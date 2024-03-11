Нацбанк в феврале оштрафовал «Укрпочту» и два банка более чем на 18 миллионов — Finance.ua
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Нацбанк в феврале оштрафовал «Укрпочту» и два банка более чем на 18 миллионов

Фондовый рынок
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Нацбанк в феврале оштрафовал «Укрпочту» и два банка более чем на 18 миллионов
Нацбанк в феврале оштрафовал «Укрпочту» и два банка более чем на 18 миллионов
Национальный банк в феврале наложил штрафы на два украинских банка и АО «Укрпочта» за нарушение законодательства.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Регулятор отмечает, что «Кристаллбанк» и «Аккордбанк» получили штрафы в размере 400 тыс грн каждый за непредоставление достоверной информации в полном объеме соблюдения закона о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем, и за нарушение валютного законодательства соответственно.
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Также Нацбанк оштрафовал государственную «Укрпочту» на 17,39 млн грн за нарушение проведения надлежащего первичного финансового мониторинга.
Также национальный почтовый оператор получил письменное предупреждение за нарушение валютного надзора, а именно, неопределение во внутренних документах порядка осуществления валютных операций с учетом риск-ориентированного подхода.
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Регулятор направил аналогичное предупреждение «Коминбанку» — за несвоевременное и не в полном объеме предоставление информации о выполнении банком требований законодательства в сфере противодействия отмыванию денег, полученных нелегальным путем.
Также штрафы получили за нарушение норм законодательства еще 12 финансовых учреждений.
По материалам:
Економічна Правда
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