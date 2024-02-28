«Укрпочта» планирует провести успешную приватизацию: часть акций могут продать инвесторам — Finance.ua
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«Укрпочта» планирует провести успешную приватизацию: часть акций могут продать инвесторам

Фондовый рынок
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«Укрпочта» планирует провести успешную приватизацию: часть акций могут продать инвесторам
«Укрпочта» планирует провести успешную приватизацию: часть акций могут продать инвесторам
АО «Укрпочта» может продать миноритарный пакет акций заинтересованным инвесторам после победы Украины в войне, ведь логистика и доставка посылок будут прибыльным бизнесом еще много лет.
Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский в эфире «Business Breakfast Forbes».
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«Мне очень хотелось, чтобы после победы или около победы мы стали одной из первых государственных компаний, которая бы провела успешную, крутую приватизацию, по крайней мере, пакета акций. Мы для этого готовы. Мы уже акционерное общество, то есть у государства есть 100% акций, которые оно может продать в любое время», — подчеркнул Смилянский.
Он подчеркнул, что логистика и доставка посылок будут прибыльным бизнесом еще много лет.
По мнению главы «Укрпочты», потенциальными покупателями могут стать крупные финансовые институты, например Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Международная финансовая корпорация (IFC).
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Смилянский не исключает, что приобрести акции «Укрпочты» также могут инвесторы, заинтересованные в увеличении капитализации компании, чтобы через несколько лет продать акции на бирже.
Среди них он называет немецкую почтово-логистическую группу DHL и компанию Amazon, которым выгодно приобретение для выхода на новый рынок.
Как считает Смилянский, продавать акции компании необходимо по частям.
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«Первая продажа, я думаю, должна быть 25%, далее 49%, возможно 50%. Такую кампанию, как „Укрпочта“, нельзя приватизировать в целом, потому что это не будет воспринято ни политически, ни людьми. Надо показывать частями, что смотрите: вот зашел инвестор, стали только лучше, ничего плохого не получилось — давайте посмотрим, что можем еще приватизировать часть», — заметил гендиректор «Укрпочты».
Он добавил, что в настоящее время из-за конкуренции по сравнению с другими странами у Украины достаточно низкие тарифы на почтовые отправления.
«Ни в одной стране Европы ты за доллар не отправишь экспрессом на следующий день посылку», — заметил Смилянский.
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Он напомнил, что до того, как он вступил в должность гендиректора «Укрпочты», доля дохода, связанная с государством, составляла 60%, ведь на государственном уровне устанавливаются тарифы на письма и газеты.
«Сегодня эта доля составляет 38%. И я очень надеюсь, что если мы все же будем успешны и получим право на банковскую деятельность, то в течение двух лет эта доля уменьшится до 8%», — заявил гендиректор «Укрпочты».
Смилянский сообщил, что количество отправленных посылок в прошлом году выросло на 40% и в этом году должно вырасти на 50%.
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Также «Укрпочта» планирует расширить сеть сортировочных центров, открыв 18 новых в течение следующих 4 месяцев.
Кроме того, в планах компании — расширение количества отделений, особенно в Киеве, Одессе и Днепре.
«Мы должны открыть где-то 300 отделений, чтобы покрытие стало таким, как мы хотим», — заметил Смилянский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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